支聯會案｜鄒幸彤判囚7年3個月　李卓人7年　何俊仁5年2個月

支聯會前正副主席李卓人和鄒幸彤，在《國安法》實施後，仍繼續鼓吹該會「結束一黨專政」的綱領，受審後被裁定煽動顛覆國家政權罪成（HCCC 155/2022）。連同認罪的何俊仁，案件今日（9月11日）在西九龍法院（暫代高等法院）判刑。鄒幸彤判囚7年3個月、李卓人判囚7年，何俊仁判囚5年2個月，已解散的支聯會判罰150萬元。



法庭界定本案為「情節嚴重」，因被告在動蕩不安的社會氛圍下，有預謀犯案，被告相信主張或違反《憲法》和《國安法》，仍一意孤行。



「國殤之柱」如何處理擇日再議。



李及鄒聞判平靜

4名被告，支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，被控一項煽動顛覆國家政權罪，何俊仁在開審前認罪，其餘3被告經審訊後被裁定罪成。

天主教榮休樞機陳日君、李卓人妻子、前支聯會常委到庭旁聽。李和鄒聞判平靜，未幾展露笑顏，李入羈留室前向旁聽席比劃十字聖號手勢，鄒則舉三指禮。

李卓人。（黃寶瑩攝）

何俊仁。（黃偉民攝）

鄒幸彤(圖)。(資料圖片)

控方指被告們六四之名圖實現「結束一黨專政」綱領

控方案情指各被告多年來透露「六四」晚會及設展覽等，以民主及「六四」事件之名，圖實現「結束一黨專政」的綱領，認為他們是以結束中國共產黨的領導為目標，且在《國安法》生效後，繼續鼓吹及傳揚這主張，並持續發表針對國家的負面內容，煽動他人加入或認同支聯會。

法官裁定支聯會綱領違反憲法 國安法生劾後無臨崖勒馬

三名國安法指定法官：李運騰、陳仲衡及黎婉姬，早前在裁決理由指，支聯會的「結束一黨專政」綱領，違反了2018年修正的國家憲法，又重申憲法是基本法的母法，不得牴觸，亦毋須另行立法，便可直接適用於香港。而憲法訂下的國家根本制度，是中國共產黨所領導的社會主義制度，共產黨將繼續其領導地位，不存在西方式政黨輪替的可能性。

▼三名審理案件的國安法指定法官▼

法官認為各被告在《國安法》實施後，拒絕臨崖勒馬，一意孤行地堅守抗爭立場，雖然李卓人和鄒幸彤否認煽動他人將綱領付諸實行，但他們把自己「豁出去」，亦是在鼓勵其他香港人學習內地的抗爭者。基於以上理由，裁定各被告罪名成立。

李卓人、何俊仁求情稱一直以非暴力方式宣傳

大律師沈士文代表李卓人和何俊仁求情指，支聯會一直以和平非暴力的方式宣傳，並無明確的行動或路線圖，各受眾「各自修行」，過去卅多年亦從未有作出破壞行為，沈又指何曾患有癌症，現仍需服藥控制。

鄒幸彤堅持爭取民主不應被罰

鄒幸彤自行求情時稱，爭取民主不應被懲罰，並說：「我哋所做嘅嘢係一日監都唔應該坐。」她亦向法官確認至她覺得沒有做錯，故無罪可悔，亦至今仍堅持信念，若法官指他們的行為嚴重，她會覺得是讚美。