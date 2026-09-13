陳茂波：五年規劃及施政報告助市場部署　香港創科底子正不斷加厚

行政長官李家超將於星期三發表《香港第一個五年規劃》，以及新一份《施政報告》。財政司司長陳茂波表示，將是市場焦點，以進一步了解香港未來發展的宏大願景和方向、逐步具體落實的政策措施，以更好部署在本港以至區內的進一步投資與業務發展，共創香港由治及興、無限商機的新篇章。



陳茂波表示，星期三發表的《香港第一個五年規劃》，以及新一份《施政報告》將是市場焦點。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波表示，星期三發表的《香港第一個五年規劃》，以及新一份《施政報告》將是市場焦點。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波發表網誌，總結第十一屆「一帶一路高峰論壇」成果，提到70多個國家和地區、6000多名政商領袖和參加者聚首香港，場內場外簽署涵蓋多個領域的合作備忘錄與協議；財經事務及庫務局亦與烏茲別克斯坦中央銀行交換諒解備忘錄，探討把香港貴金屬中央結算系統與烏國作為主要黃金生產和儲備國的優勢相結合，加強兩地黃金市場合作。

世界知識產權組織上周在日内瓦公布《2026年全球創新指數》百強創新集群，「深圳—香港—廣州」連續第二年排名全球第一。陳茂波認為，跨地域合作向創科範疇延伸，香港靠的是實打實的科研創新能力，連同與粵港澳大灣區科創工業鏈的聯動實力，稱「香港的創科底子正不斷加厚」。

陳茂波又認為，跨地域合作的更廣闊領域還包括綠色轉型，當中需規則對接配合，提到氣候變化直接衝擊全球南方，綠色轉型面對巨大的資金缺口，需可信賴標準讓投資人投入資金，而香港在有關方面的有「全鏈條能力」。金管局正就《香港可持續金融分類目錄》下一階段原型展開公眾諮詢，為航空、鋼鐵製造等較難減排行業提供轉型路徑，冀有助推動跨地域可參照的規則。