董建華逝世｜周日公祭只安排獲邀人士出席　市民今起可到三處弔唁

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮將於周末，在北角香港殯儀館福海堂舉行，周六（19日）下午3時設靈，周日（20日）上午9時舉行公祭大殮，隨即出殯。前任行政長官辦公室指，由於場地限制，星期日舉行的公祭儀式將會安排獲邀請的人士出席，市民大眾可前往民政事務總署將於9月18日至20日設置的三個弔唁處簽署弔唁冊，以表達對董先生的悼念。



董建華遺照。（新華社）

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民政事務總署早前公布，今日起至（18日）周日（20日）會設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對董建華的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為周五及周六上午9時至晚上9時，以及周日上午9時至中午12時。

董建華弔唁處地點如下：

．摩頓臺活動中心（銅鑼灣銅鑼灣徑20號）

．啟德社區會堂（啟德協調道3號）

．西樓角花園多用途活動室（荃灣西樓角路）

董建華先生治喪委員會9月16日在報章刊登全版廣告。

運輸署指，為配合警方的交通管制措施，所有車輛於9月20日上午9時至上午11時期間，將臨時禁止由渣華道右轉入英皇道(西行)。

董建華喪禮周末在北角香港殯儀館，9月20日上午出殯，上午9至11時禁止車輛由渣華道右轉入英皇道(西行)。（梁鵬威攝 )

除此之外，9月19日下午2時至9月20日晚上10時期間，將臨時封閉下列位於鰂魚涌的路旁收費錶停車位及泊車位。有關地點將會設置適當交通標誌，指導駕駛人士。

I) 位於健康東街近北角消防局的所有收費錶停車位及電單車泊車位；



(II) 位於健康東街近英皇道的2個收費錶停車位(收費錶編號3107A及3107B)及1個殘疾人士泊車位；及



(III) 位於海澤街的所有收費錶停車位、殘疾人士泊車位及電單車泊車位。

