董建華逝世｜據悉以「國葬」規格　擬9.20在港舉行　靈柩蓋上國旗

本港首任行政長官、全國政協原副主席董建華9月8日離世，享年89歲。董建華屬副國家級領導人，據了解，喪禮將採用「國葬」規格，靈柩蓋上國旗，儀式最快在下周日（9月20日）於香港舉行。



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董建華遺照。（新華社）

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首任行政長官、全國政協原副主席董建華9月8日離世，享年89歲。他在安子介及霍英東葬禮上，都有份扶靈。（資料圖片）

安子介葬禮是香港歷史上首次「國葬」

此前兩位全國政協副主席、2000年逝世的安子介及2006年逝世的霍英東，葬禮都採用「國葬」規格。

安子介的葬禮屬本港回歸後，首位採用國家級領導人規格。儀式於北角香港殯儀館舉行，時任全國政協副主席葉選平擔任治喪委員會主任委員，時任全國政協副主席王兆國、霍英東及時任特首董建華任副主任委員；儀式糅合香港模式，設「三鞠躬」及扶靈，扶靈者包括董建華、霍英東、梁振英等10人，靈柩蓋上國旗。

喪禮上多名國家領導人致唁電及唁函，包括江澤民、李鵬、朱鎔基、李瑞環、胡錦濤等。

2000年逝世的原全國政協副主席安子介，是香港首位採取國葬的副國家級領導人。（網上圖片）

霍英東由10人扶靈 胡錦濤及江澤民致送花圈

霍英東的喪禮則由中央政府統籌。治喪委員會主任為時任全國政協副主席王忠禹，任全國政協副主席兼港澳辦主任廖暉、時任全國政協副主席兼統戰部長劉延東、時任全國政協副主席董建華、時任特首曾蔭權任治喪委員會副主任。

霍英東出殯由10人扶靈，包括時任中聯辦主任高祀仁、時任港澳辦副主任陳佐洱和董建華等，時任國家主席胡錦濤及前主席江澤民都有致送花圈。靈柩同樣蓋上國旗，安葬香港柴灣佛教墳場，下葬前三名解放軍人員將國旗移離靈柩，左右對摺六次，放入一個深褐色的木盒，再轉送給霍英東的元配呂燕；其後由著名堪輿師蔡伯勵主持簡單的旺塚儀式，之後靈柩徐徐吊落墓穴。

霍英東的國葬儀式上，時任全國政協副主席董建華（前右）扶靈。（網上圖片）