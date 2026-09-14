董建華逝世｜中美交流基金會設永久紀念網頁　收錄全球逾百追思文

首任行政長官董建華9月8日離世，由他創立的非政府組織中美交流基金會（CUSEF）宣布設立永久紀念網頁，緬懷其生、卓越的領導風範以及他對公共事務始終不渝的奉獻。網頁目前已收錄逾100篇來自全球各地的追思文章，作者包括曾與董建華相識共事的好友、同仁，以及各界領袖。



新華社發布董建華遺像。

董建華在2008年創立中美交流基金會

董建華在2008年創立中美交流基金會並擔任創會主席，期望透過推動中美兩國的政府組織、智庫、學者、媒體和商界之間的交流，推進中美兩國相互了解與合作。基金會現任總裁周建成表示，永久紀念專頁不僅致敬董建華傑出的公共服務生涯，更是致敬他畢生堅信的信念——對話能夠推動世界和平、進步與繁榮。

周建成指出，最重要的是，希望藉此啟迪新一代，繼續推進董建華畢生投入的偉大事業。

首任行政長官董建華在2026年9月8日離世。

已收錄文章作者包括中國外交界名人、商界領袖

紀念網頁目前已收錄逾 100 篇來自全球各地的追思文章，作者包括中國國務院前副總理曾培炎、第11任美國駐華大使博卡斯（Max Baucus）、諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）、新加坡總理黃循財、新加坡榮譽國務資政吳作棟、中國前國務委員楊潔篪、中國駐美大使謝鋒、中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明、中國外交部前副部長傅瑩、崔天凱、美國前財長保爾森（Hank Paulson）、美國克林頓政府白宮幕僚長波德斯塔（John Podesta）、美國海軍退休上將歐文斯（Admiral William Owens）、聯合國大會第七十屆會議主席呂克托夫特（Mogens Lykketoft）、世界衛生組織第七任總幹事陳馮富珍，以及阿里巴巴集團主席蔡崇信等。

中美交流基金會董建華永久紀念網頁