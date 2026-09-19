施政報告｜三層機制處理大廈糾紛　區議員：及早介入免予盾升級

新一份施政報告提出明年推行「處理大廈管理糾紛三層機制」處理樓宇滲水等鄰里糾紛，由區議員介入協商，及「系統化」地轉介至民政總署的專業調解服務，最後才訴諸法庭。有區議員支持有關建議，指不少爭議源於溝通不足或資訊不透明，而區議員熟悉區內事務，最能掌握大廈的實際情況，相信只要能及早介入，可以避免矛盾升級。



區議員、義務專業調解、訴諸法庭

「處理大廈管理糾紛三層機制」第一層會先由區議員及早介入，協調鄰里間就大廈管理的問題和關注， 透過友好協商解決糾紛。如問題未能解決，將轉至第二層，由區議員會轉介鄰里使用民政總署設立的 「大廈管理義務專業調解服務計劃」、「大廈管理糾紛顧問小組」及「解決大廈管理爭議服務」等專業調解服務，讓各方省時省錢解決糾紛。若問題仍無法圓滿解決，才考慮進入第三層訴諸法庭。

圖為鍾婧薇。

鍾婧薇冀可提供調解技巧培訓 將矛盾化解於萌芽階段

本身為律師的深水埗區議員鍾婧薇表示，支持政府提出設立「處理大廈管理糾紛三層機制」，方向值得支持，能為市民提供更便捷的解決途徑。她指，不少爭議源於溝通不足或資訊不透明，區議員熟悉區內事務，最能掌握大廈的實際情況，只要及早介入，往往可以避免矛盾升級。她期望政府可提供調解技巧培訓，讓區議員更得心應手，將矛盾化解於萌芽階段。

鍾婧薇又認為，要讓機制發揮最大效益，關鍵在於做好「第二層」與「第三層」的協調對接。她提到現時土地審裁處在處理建築物管理案件時，一直透過實務指示鼓勵訴訟雙方在訴訟前後嘗試調解，而既然法庭重視調解，建議政府做好跨部門協調，理順第二層與土地審裁處的銜接。若市民已在第二層完成調解，當局應與審裁處建立良好的溝通機制，讓相關紀錄得以流通。她相信這樣既能善用調解資源，也能讓市民感受到整個機制順暢便民，避免在不同階段之間反覆奔波。