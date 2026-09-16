施政報告2026｜三層機制處理大廈糾紛　由區議員轉介民政總署調解

撰文：李穎霖 陳萃屏
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【施政報告2026/五年規劃/一五規劃】行政長官李家超周三（16日）於立法會宣讀任內最後一份施政報告，指明年推出「處理大廈管理糾紛三層機制」處理樓宇滲水等鄰里糾紛，由區議員介入協商，及「系統化」地轉介至民政總署的專業調解服務，最後才訴諸法庭。
至於大埔宏福苑發生大火後，區議員黃碧嬌角色存在爭議，為何仍可在三層機制中擔任轉介角色，消息人士指各區有不少區議員供市民選擇，不是所有區議員均具爭議。

【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否推出更多措施打擊圍標。（方承恩攝）

李家超在施政報告中指，「社區調解先導計劃」會持續為物業管理人員提供調解技巧培訓，以助他們排解樓宇滲水等鄰里糾紛。

為建立更友好睦鄰關係，民政事務總署（民政總署） 將於明年推出「處理大廈管理糾紛三層機制」。

區議員、義務專業調解、訴諸法庭

第一層會先由區議員及早介入，協調鄰里間就大廈管理的問題和關注， 透過友好協商解決糾紛。

如問題未能解決，將轉至第二層，由區議員會轉介鄰里使用民政總署設立的 「大廈管理義務專業調解服務計劃」、「大廈管理糾紛顧問小組」及「解決大廈管理爭議服務」等專業調解服務，讓各方省時省錢解決糾紛。

若問題仍無法圓滿解決，才考慮進入第三層訴諸法庭。

【施政報告2026／首份五年規劃】大埔宏福苑火災揭示本港圍標問題嚴重。政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否推出更多措施打擊。（方承恩攝）

黃碧嬌備受批評還要區議員介入？
消息：多接觸市民　非人人有爭議

第二層的「大廈管理義務專業調解服務計劃」等專業調解服務，全屬現有服務。消息稱，「處理大廈管理糾紛三層機制」只是將區議員轉介過程「系統化」，民政事務總署將於明年向區議員提供培訓，協助調解法團等大廈管理糾紛，區議員需在工作報告中交代。

大埔宏福苑發生大火後，大埔南區議員黃碧嬌被質疑「介入太多」，為何區議員存在爭議，仍可做「轉介角色」？消息人士指，區議員多接觸市民，而各區亦有不少區議員可供市民選擇求助，稱不是所有區議員均具爭議。

2024年9月6日，宏福苑召開特別業主大會，成功推翻舊法團。舊法團主席鄧國權被推翻後，在黃碧嬌的陪同下離場。（宏福苑居民交流群組Facebook）
行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告。(方承恩攝)
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