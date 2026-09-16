施政報告2026｜三層機制處理大廈糾紛　由區議員轉介民政總署調解

【施政報告2026/五年規劃/一五規劃】行政長官李家超周三（16日）於立法會宣讀任內最後一份施政報告，指明年推出「處理大廈管理糾紛三層機制」處理樓宇滲水等鄰里糾紛，由區議員介入協商，及「系統化」地轉介至民政總署的專業調解服務，最後才訴諸法庭。

至於大埔宏福苑發生大火後，區議員黃碧嬌角色存在爭議，為何仍可在三層機制中擔任轉介角色，消息人士指各區有不少區議員供市民選擇，不是所有區議員均具爭議。



【施政報告2026／首份五年規劃】政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否推出更多措施打擊圍標。（方承恩攝）

李家超在施政報告中指，「社區調解先導計劃」會持續為物業管理人員提供調解技巧培訓，以助他們排解樓宇滲水等鄰里糾紛。

為建立更友好睦鄰關係，民政事務總署（民政總署） 將於明年推出「處理大廈管理糾紛三層機制」。

區議員、義務專業調解、訴諸法庭

第一層會先由區議員及早介入，協調鄰里間就大廈管理的問題和關注， 透過友好協商解決糾紛。

如問題未能解決，將轉至第二層，由區議員會轉介鄰里使用民政總署設立的 「大廈管理義務專業調解服務計劃」、「大廈管理糾紛顧問小組」及「解決大廈管理爭議服務」等專業調解服務，讓各方省時省錢解決糾紛。

若問題仍無法圓滿解決，才考慮進入第三層訴諸法庭。

【施政報告2026／首份五年規劃】大埔宏福苑火災揭示本港圍標問題嚴重。政府9月16日公布新一份施政報告及首份五年規劃，社會關注會否推出更多措施打擊。（方承恩攝）

黃碧嬌備受批評還要區議員介入？

消息：多接觸市民 非人人有爭議

第二層的「大廈管理義務專業調解服務計劃」等專業調解服務，全屬現有服務。消息稱，「處理大廈管理糾紛三層機制」只是將區議員轉介過程「系統化」，民政事務總署將於明年向區議員提供培訓，協助調解法團等大廈管理糾紛，區議員需在工作報告中交代。

大埔宏福苑發生大火後，大埔南區議員黃碧嬌被質疑「介入太多」，為何區議員存在爭議，仍可做「轉介角色」？消息人士指，區議員多接觸市民，而各區亦有不少區議員可供市民選擇求助，稱不是所有區議員均具爭議。

2024年9月6日，宏福苑召開特別業主大會，成功推翻舊法團。舊法團主席鄧國權被推翻後，在黃碧嬌的陪同下離場。（宏福苑居民交流群組Facebook）