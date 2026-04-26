滲水處理新機制｜不遵維修通知追收1.7萬元　食環署：業主懂選擇

為加快處理樓宇滲水問題，政府將於今年中引入新機制，對滲水源頭進行基本檢測，若源頭屬於上層單位，將發維修通知要求其業主糾正，不遵從的業主會被追收至少1.7萬元的檢測費。食環署署長吳文傑認為業主懂得選擇，指合資格水喉師傅檢測和維修可能只需數千元，強調政府檢測和發出通知「有根有據」。



政府將在初步調查時新增紅外線熱成像儀，加快甄別滲水源頭。（林子慰攝）

不遵滲水維修通知最高被追回1.7萬元

吳文傑今日（4月26日），在無綫新聞節目《講清講楚》中談到加快滲水處理的新機制，指收到投訴後使用紅外線檢測等調查科技，檢視滲水位置及範圍，有足夠發出建議維修通知的理由，亦認為新機制可有效縮短處理流程。

他表示，業主透過合資格水喉師傅檢測和維修，可能只是數千元，而政府若入場檢測找到滲水源頭後發信，業主又不遵守維修通知，會被追收不少於1.7萬元的維修費。故他相信業主懂得選擇，並強調樓宇保養維修屬業主責任，新措施亦鼓勵業主索性交政府處理。

食環署署長吳文傑（廖雁雄攝）

過往99.5%單位滲水源於上層

至於會否出現政府檢測錯誤情況，業主自費詳細檢測後，能否向政府追回檢測費？吳文傑稱，過往99.5%的單位滲水源頭是上層單位，指政府檢測「有根有據」，若業主堅信單位非滲水源頭，亦可不自費檢測，留待政府之後作詳細檢測。