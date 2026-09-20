董建華喪禮直播｜公祭大殮　治喪委員會主任石泰峰等抵香港殯儀館

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮今日（20日）在北角香港殯儀館福海堂舉行，早上9時舉行公祭大殮後隨即出殯，喪禮採用「國葬」規格。由於場地限制，舉行的公祭儀式限獲邀請的人士出席，市民可前往民政事務總署設置的三個弔唁處簽署弔唁冊，以表達悼念。另外運輸署周四（17日）發出公告指，今日上午9時至上11時期間，所有車輛禁止由渣華道右轉入英皇道（西行）。



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董建華遺照。（新華社）

【08:52】董建華治喪委員會有87人，由中央政治局委員、全國政協副主席兼中央組織部部長石泰峰擔任主任；四位副主任分別是全國政協副主席兼秘書長王東峰、港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英及行政長官李家超。各人已抵達香港殯儀館。

【08:35】外交部駐港公署特派員崔建春、駐港國安公署署長董經緯及中聯辦副主任張勇等抵達香港殯儀館。

【07:55】早上8時前，多名現屆政府官員包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等及立法會主席李慧琼等乘專車抵香港殯儀館。

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周六設靈、周日公祭大殮後隨即出殯

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，於本月8日離世，享年89歲。喪禮儀式在北角香港殯儀館福海堂舉行，周六（19日）下午3時設靈。行政長官李家超、前特首林鄭月娥、梁振英和曾蔭權到場致祭，亦有多名政商界人士前來悼念。

今日（20日）早上9時在舉行公祭大殮後，將隨即出殯，惟由於場地限制，公祭儀式限獲邀請的人士出席，市民可前往民政事務總署設置的三個弔唁處簽署弔唁冊，以表達悼念，而今日的開放時間為上午9時至中午12時。

董建華的妻子、子女兒孫們獻上白色花圈。（董建華辦公室圖片）

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董建華弔唁處地點如下：

．摩頓臺活動中心（銅鑼灣銅鑼灣徑20號）

．啟德社區會堂（啟德協調道3號）

．西樓角花園多用途活動室（荃灣西樓角路）

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早上臨時禁止由渣華道右轉入英皇道西行段

運輸署周四表示，為配合警方的交通管制措施，所有車輛今早9時至11時期間，將臨時禁止由渣華道右轉入英皇道（西行）。此外，由現在開始至今晚10時期間，將臨時封閉下列位於鰂魚涌的路旁收費錶停車位及泊車位，有關地點將會設置適當交通標誌，指導駕駛人士。

I) 位於健康東街近北角消防局的所有收費錶停車位及電單車泊車位；



(II) 位於健康東街近英皇道的2個收費錶停車位(收費錶編號3107A及3107B)及1個殘疾人士泊車位；及



(III) 位於海澤街的所有收費錶停車位、殘疾人士泊車位及電單車泊車位。



董建華先生治喪委員會9月16日在報章刊登全版廣告。

董建華家人在報章刊登全版訃聞。