董建華設靈｜多名政界人士致祭　譚耀宗：佢成日朝7晚11盡心工作

全國政協原副主席、香港特區首任行政長官董建華於9月8日離世，享年89歲，今日（19日）在香港殯儀館福海堂設靈。多名政商界人士及港府高官到場致祭，向董家致以深切慰問，當中包括曾在董建華任內擔任行會成員的全國港澳研究會顧問譚耀宗。他受訪時說，董建華出任特首期間經常「朝7晚11」工作，盡心盡力，又憶述曾與他到觀塘探訪長者，形容董建華關注基層市民，在房屋、安老服務等方面處理得很好，願他安息。



全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，本月8日離世，享年89歲。喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂進行。（翁志偉攝）

譚耀宗：董建華待人接物很好 從不發脾氣及罵人

曾在董建華任內擔任行政會議成員的全國港澳研究會顧問譚耀宗形容，董建華克服很多困難，備受各界人士尊重，又形容他具備愛國情懷的心，對國家及香港作出很大貢獻。譚耀宗形容，董建華待人接物很好，從來沒有發脾氣、罵人，所以大家都對他有感情，到場向他表達敬意。

譚耀宗說，董建華擔任特首期間經常長時間工作，「朝7晚11」，翌日又會一早起來再工作，盡心盡力。譚形容董建華重視民生，今日香港教育取得成就，正是他當年投放很多資源提升水平。另外，董建華在房屋、安老服務方面亦做得很好，又關注基層市民，認真改善措施。譚憶述一次與他到觀塘探訪長者，看見他很關心長者。譚耀宗最後說，董建華在生期間辛苦了一段時間，願他安息。

曾在董建華任內擔任行政會議成員的全國港澳研究會顧問譚耀宗形容，董克服很多困難，大家對他予以尊重他，又形容他具備愛國情懷的心，對國家及香港作出很大貢獻。（林子慰攝）

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂舉行，今日（9月19日）下午3時設靈。（翁志偉攝）

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