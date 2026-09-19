董建華喪禮｜北角弔唁處續有市民悼念　曾共事員工：董生教我好多

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華於9月8日離世，享年89歲。民政事務總署今午（19日）在北角政府合署地下大堂增設弔唁處，供市民簽署弔唁冊悼念，並致以崇高敬意。



有曾經為董建華屬下工作的市民前往弔唁處悼念，他憶起當年說：「與董生共事時，佢做事專注，品行正直，教咗我好多」。



全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，9月8日離世，享年89歲。喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂進行。（翁志偉攝）

民政事務總署今午（19日）在北角政府合署地下大堂增設臨時公眾弔唁處，室內中央放置董建華的遺照，有數本弔唁冊放在長枱，供市民留言及簽名，陸續有多名市民前來悼念及表達敬意。

市民張先生曾為董建華屬下工作，憶述當年與董建華共事獲益良多，他說：「董生一字一句地查看細節，（董生）做事嘅專注、正直嘅心，（對我）都係好好嘅教育」。(林子慰攝)

市民張先生曾為董建華屬下工作超過4年，他形容董建華工作一絲不苟，令當時是新人的他學習了不少。他又分享曾為董建華撰寫講稿，憶述當時「董生一字一句地查看細節，（董生）做事嘅專注、正直嘅心，（對我）都係好好嘅教育」。

董生為咗中美關係做咗好多工作，睇得出佢係真心為咗國家、為咗人民，睇得出佢真係好高風亮節，有股正氣，我係好尊重！ 市民張先生

9月19日，全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華於香港殯儀館設靈，行政長官李家超到場致祭。(翁志偉攝)

市民郭女士和爸爸郭先生亦特意趕到北角弔唁處悼念，郭女士表示，他們與董建華一樣都是上海人，「董生作為香港第一任特首，為香港做咗好多野」，希望前來表達感激。

市民郭女士及父親，與董建華同為上海人，兩父女專程前來弔唁處表達感激。(林子慰攝)

郭女士又認為，作為香港第一任特首難度非常高，但董建華帶領香港走過金融風暴及沙士衝擊，「董先生當時做得好好，先有我哋𠵱家嘅香港」。其父親郭先生亦趁現時來港探親，向董建華致以深切哀悼，其後會返回上海居住地。他稱時常看新聞，認為董建華是一位對香港好、對國家好的特首。

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂舉行，今日（9月19日）下午3時設靈。（翁志偉攝）