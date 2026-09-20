董建華出殯｜李家超、梁振英等扶靈　蓋國旗靈柩移哥連臣角火葬場

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華喪禮在北角香港殯儀館福海堂舉行，昨日（19日）設靈，今日（20日）早上9時舉行公祭大殮，約十時出殯。董建華的靈柩蓋上國旗，由治喪委員會副主任委員梁振英、行政長官李家超，以及國務院港澳辦副主任徐啟方等人扶靈，靈柩其後由靈車送往哥連臣角火葬場。



董建華的靈柩蓋上國旗，由梁政英、李家超、徐啟方、國家機關事務管理局局長王永紅、終審法院首席法官張舉能等人扶靈。（易仰民攝）

載有董建華靈柩的靈車9月20日早上約10時30分在警車開路下駛抵哥連臣角火葬場。（梁鵬威攝）

早上八時前，多名現屆政府官員包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等及立法會主席李慧琼等乘專車抵香港殯儀館。其後治喪委員會主任石泰峰、治喪委員會副主任梁政英、王東峰、夏寶龍、李家超、中聯辦主任周霽等在大約九時到場。

出殯儀式約10時進行，靈柩蓋上國旗，由梁政英、李家超、徐啟方、國家機關事務管理局局長王永紅、終審法院首席法官張舉能等人扶靈。梁振英向董建華的家屬，包括遺孀董趙洪娉等人致哀。靈車其後在約10時15分駛出殯儀館，遺照由董建華大子董立均手持，靈車在警車護送下，於約10時半送到哥連臣角火葬場。

▼9月20日董建華靈車駛抵哥連臣角火葬場▼

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▼9月19日，董建華設靈▼



董建華的妻子、子女兒孫們獻上白色花圈。（董建華辦公室圖片）

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