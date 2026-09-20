董建華出殯｜政府發放靈堂內靈柩蓋上國旗相片　全體向遺像三鞠躬

已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華公祭儀式今早（9月20日）在香港殯儀館福海堂舉行，採用「國葬」規格，靈柩蓋上國旗，政府新聞處下午發放靈堂內相片，可見在靈柩蓋上國旗，在席來賓肅立，其後全體向董建華遺像三鞠躬，依次來到董建華遺體前最後訣別。



已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華公祭儀式9月20日在香港殯儀館舉行，靈柩蓋上國旗。（政府新聞處圖片）

石泰峰公祭儀式上致悼詞 回顧董建華貢獻「一國兩制」

新華社今午報道，公祭儀式由董建華先生治喪委員會副主任委員、全國政協副主席梁振英主持。治喪委員會主任委員、中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰在公祭儀式上致悼詞，回顧董建華作為「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。

隨後，全體向董建華遺像三鞠躬，依次來到董建華遺體前最後訣別，並向董建華親屬表示慰問。

已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華遺像。

已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華公祭儀式9月20日在香港殯儀館舉行，社會各界代表在靈堂致祭。（政府新聞處圖片）

中共中央政治局委員、全國政協副主席、董建華先生治喪委員會主任委員石泰峰在公祭儀式上致悼詞。（政府新聞處圖片）

已故全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華公祭儀式9月20日在香港殯儀館舉行。扶靈者護送靈柩，最前排圖左為特首李家超，圖右為全國政協副主席梁振英。（政府新聞處圖片）

扶靈方面，靈柩左邊依次為梁振英、中共中央統戰部排名第一的副部長沈瑩、中聯辦主任周霽、全國政協副秘書長韓建華及立法會主席李慧琼。靈柩右邊依次為行政長官李家超、國務院港澳事務辦公室副主任徐啟方、國家機關事務管理局局長王永紅及香港終審法院首席法官張舉能。

董建華的靈柩蓋上國旗，由梁振英、李家超、徐啟方、國家機關事務管理局局長王永紅、終審法院首席法官張舉能等人扶靈。（易仰民攝）

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