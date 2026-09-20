董建華出殯｜習近平胡錦濤慰問親屬 中央曾要求病重期間全力救治
撰文：潘耀昇
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本月初逝世的全國政協前副主席、香港首任行政長官董建華，今日（20日）舉行國葬出殯。新華社報道，董建華逝世後，國家主席習近平、總理李強，以及董建華在任特首的1997年至2005年間擔任國家主席的胡錦濤等，沉痛哀悼董建華逝世，並深切慰問其親屬。報道中透露中央曾要求全力救治早前病重的董建華。今次全國政協副主席石泰峰受中央所托出席公祭，致悼詞時回顧董建華的一生，以及他為國家、為香港、為社會的重要貢獻。
中央非常關心董建華病情 曾要求病重期間全力救治
新華社報道以「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友稱呼董建華。報道提到董建華病重期間，中央對他的病情非常關心，習近平等中央領導指示中央政府駐港聯絡辦表示慰問並轉達問候，要求全力以赴救治。
習近平、李強、胡錦濤等沉痛哀悼 深切慰問親屬
董建華逝世後，國家主席習近平、總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥、中央紀律檢查委員會書記李希、國家副主席韓正、前國家主席胡錦濤等，通過各種形式對董建華逝世表示沉痛哀悼，並深切慰問其親屬。
中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席梁振英，全國政協副主席兼秘書長王東峰，中央港澳辦主任夏寶龍，行政長官李家超受中央委托出席公祭儀式。
石泰峰悼詞回顧董建華一生及貢獻
公祭儀式由董建華先生治喪委員會副主任委員梁振英主持。治喪委員會主任委員石泰峰在公祭儀式上致悼詞，回顧董建華作為「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。隨後，全體分別向董建華遺像三鞠躬，依次來到董建華遺體前最後訣別，並向董建華親屬表示慰問。
中央有關部門，內地有關省、自治區、直轄市，香港各界人士、機構和團體，以及董建華先前友好發唁電、唁函。