董建華出殯｜習近平胡錦濤慰問親屬　中央曾要求病重期間全力救治

本月初逝世的全國政協前副主席、香港首任行政長官董建華，今日（20日）舉行國葬出殯。新華社報道，董建華逝世後，國家主席習近平、總理李強，以及董建華在任特首的1997年至2005年間擔任國家主席的胡錦濤等，沉痛哀悼董建華逝世，並深切慰問其親屬。報道中透露中央曾要求全力救治早前病重的董建華。今次全國政協副主席石泰峰受中央所托出席公祭，致悼詞時回顧董建華的一生，以及他為國家、為香港、為社會的重要貢獻。



全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華，本月8日離世，享年89歲。喪禮儀式於北角香港殯儀館福海堂進行。（翁志偉攝）

中央非常關心董建華病情 曾要求病重期間全力救治

新華社報道以「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家、中國共產黨的親密朋友稱呼董建華。報道提到董建華病重期間，中央對他的病情非常關心，習近平等中央領導指示中央政府駐港聯絡辦表示慰問並轉達問候，要求全力以赴救治。

董建華的靈柩蓋上國旗，由梁政英、李家超、徐啟方、國家機關事務管理局局長王永紅、終審法院首席法官張舉能等人扶靈。（易仰民攝）

習近平、李強、胡錦濤等沉痛哀悼 深切慰問親屬

董建華逝世後，國家主席習近平、總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧、中央辦公廳主任蔡奇、國務院副總理丁薛祥、中央紀律檢查委員會書記李希、國家副主席韓正、前國家主席胡錦濤等，通過各種形式對董建華逝世表示沉痛哀悼，並深切慰問其親屬。

9月20日早上，董建華公祭大殮儀式在香港殯儀館舉行，約10時許，出任治喪委員會主任委員的中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰離開香港殯儀館。（易仰民攝）

中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席梁振英，全國政協副主席兼秘書長王東峰，中央港澳辦主任夏寶龍，行政長官李家超受中央委托出席公祭儀式。

9月20日早上，董建華公祭大殮儀式在香港殯儀館舉行，約10時許，中聯辦主任周霽離開香港殯儀館。（易仰民攝）

9月20日早上，董建華公祭大殮儀式在香港殯儀館舉行，約10時許，全國政協副主席梁振英離開香港殯儀館。（易仰民攝）

石泰峰悼詞回顧董建華一生及貢獻

公祭儀式由董建華先生治喪委員會副主任委員梁振英主持。治喪委員會主任委員石泰峰在公祭儀式上致悼詞，回顧董建華作為「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。隨後，全體分別向董建華遺像三鞠躬，依次來到董建華遺體前最後訣別，並向董建華親屬表示慰問。

載有董建華靈柩的靈車9月20日早上約10時30分在警車開路下駛抵哥連臣角火葬場。（梁鵬威攝）

中央有關部門，內地有關省、自治區、直轄市，香港各界人士、機構和團體，以及董建華先前友好發唁電、唁函。