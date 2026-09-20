董建華出殯｜弔唁處今早續開放　市民到場悼念　讚親民、謹守崗位

全國政協原副主席、香港首任行政長官董建華9月8日離世，今日（20日）舉行公祭大殮後隨即出殯，喪禮採用「國葬」規格。民政事務總署昨日（19日）起在北角政府合署地下大堂增設弔唁處，供市民簽署弔唁冊悼念。有市民今日到場持花悼念，形容董建華在任期間雖然面對「反廿三條立法」遊行，社會有呼聲叫他辭任，但他仍「謹守崗位」，其愛國愛港精神令她印象深刻。



北角政府合署的弔唁處今日繼續開放，供市民悼念。（賴卓盈攝）

北角政府合署的弔唁處今日繼續開放，供市民悼念。（賴卓盈攝）

鄧女士表示，董建華在任期間面對「反廿三條立法」遊行，有不少反對派叫他辭任，但他仍「謹守崗位」，其愛國愛港精神令她印象深刻。（賴卓盈攝）

9月20日早上董建華的靈柩蓋上國旗，由李家超（左前）等人扶靈移送靈車。（易仰民攝）

9月20日早上，董建華的靈車在警車開路下由香港殯儀館駛往哥連臣角火葬場。（湯致遠攝）

有市民手持鮮花到場

民政事務總署早前公布，上周五（18日）起至周日（20日）會設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對董建華的深切悼念。民政署其後在周六（19日）於香港殯儀館附近的北角政府合署地下大堂增設弔唁處，今早9時，多名市民陸續入場悼念，有人手持鮮花。

手持鮮花到場的鄧女士表示，董建華在任期間面對「反廿三條立法」遊行，有不少反對派叫他辭任，但他仍「謹守崗位」，其愛國愛港精神令她印象深刻。鄧女士又稱，董提出的八萬五建屋計劃雖然擱置，但仍欣賞他「想起多啲屋畀市民，畀市民住得舒服啲好啲。」

陳先生形容董建華「高瞻遠矚」。（賴卓盈攝）

范先生形容董建華為優秀親民的特首。（賴卓盈攝）

市民讚「高瞻遠矚」

65歲的陳先生形容董建華「高瞻遠矚」，任內提出郵輪碼頭、中藥港、增加房屋供應等，對香港市民有長遠禆益。他又形容，董建華任期內香港經歷「好多風雨」，更加凸顯董建華對本港及國家的貢獻。

范先生表示，董建華作為香港首任特首，在港回歸後努力維持社會現場，同時推出各項政策令香港接軌內地，形容董建華為優秀親民的特首。