被問區議員介入處理大廈糾紛會否變捲入糾紛　麥美娟：怕就不做？

宏福苑大火獨立委員會聽證會披露，大埔區議員黃碧嬌在兩次業主大會中共獲得131張授權票，《香港01》早前更獨家揭發，宏福苑過往業主大會中，黃碧嬌名單至少有三張「離世授權票」。



新一份施政報告政府提出明年推行「處理大廈管理糾紛三層機制」處理樓宇滲水等鄰里糾紛，由區議員介入協商。今日（21日），民政及青年事務局長麥美娟被問會否擔心區議員捲入居民糾紛時，說當局不能因為怕困難什麼都不做，強調新機制是體現政府迎難而上：「唔通我哋因為害怕就不做？為咗怕困難或複雜，我哋就唔去處理、唔去協助業主咩?」



民政及青年事務局長麥美娟（左）9月21日被問會否擔心區議員捲入居民糾紛時，說當局不能因為怕困難什麼都不做；圖為2026年1月6日麥美娟回應土地審裁處准解散宏福苑現任法團管理委員會，並委任華懋集團旗下合安管理有限公司為管理人。（資料圖片/梁鵬威攝）

就施政報告提到的「處理大廈管理糾紛三層機制」，麥美娟今指大廈管理問題十分複雜，尤其出現糾紛時，業主面對複雜爭議常感無助，不知如何求助。麥稱，現屆政府重視大廈管理工作，因為大廈由每位業主共同擁有，業主擁有私人物業，做好大廈管理需要業主自己參與，政府要協助業主做好管理，令每位市民都能安居樂業。

麥美娟強調，即使相關工作複雜，亦可能出現不同糾紛，政府仍一定要直面問題，協助業主解決，以體現政府解決市民急難愁盼的決心。被問會否擔心區議員捲入居民糾紛時，說當局不能因為怕困難什麼都不做，強調新機制是體現政府迎難而上：「唔通我哋為咗怕困難或複雜，我哋就唔去處理、唔去協助業主咩?」