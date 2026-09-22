荃灣民政專員區家盛出任近5年換人　曾回應關愛隊報道一席話惹議

荃灣民政事務專員將會換人，區議會選舉改制前已出任專員的區家盛，周六（26日）起交棒予政制及內地事務局助理秘書長嚴憶萱。區家盛出任民政專員近5年，他較為人熟悉的曝光，是去年被中大傳播學院學生實習刊物《大學線》追訪，回應有關關愛隊工作成效。當時被問到為何關愛隊的工作報告不能公開，他回覆：「公開的文件公開，不公開的文件就不公開，不是所有政府文件都公開的。」



荃灣民政專員區家盛

荃灣民政專員區家盛出任近5年換人

嚴憶萱2013年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括政制及內地事務局、前食物及衞生局、民政事務總署和環境及生態局。她現時為政制及內地事務局助理秘書長。

至於將離開荃灣民政專員崗位的區家盛，2021年11月起出任專員長達近5年。他1989年加入政府擔任行政主任，同年轉職貿易主任職系，任職於前貿易署及工業貿易署。他2011年加入政務職系，先後服務於民政事務局及財經事務及庫務局。

嚴憶萱

區家盛當時被問到為何關愛隊的工作報告不能公開，他回覆：「公開的文件公開，不公開的文件就不公開，不是所有政府文件都公開的。」（《大學線》影片）

回應關愛隊報道一席話引起熱議

他較為人熟悉的曝光，是去年被中大傳播學院學生實習刊物《大學線》追訪，回應有關關愛隊工作成效。《大學線》記者向民政處提出索取工作報告及採訪邀請被拒絕。一次荃灣區議會大會後，身兼關愛隊總指揮的區家盛，當時被問到為何關愛隊的工作報告不能公開，他回覆：「公開的文件公開，不公開的文件就不公開，不是所有政府文件都公開的。」他的回應內容引起熱議，半年後民政及青年事務局安排區議員上培訓講座，會上講者教路不要一聽到指控便「一味否認」，有時「寧願做『錄音機』，都唔好落荒而逃」。