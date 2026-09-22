警隊任命｜江學禮升任警務處副處長 (國家安全)　接替退休簡啟恩

行政長官李家超今日（22日）按《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）第十六條第二款，任命警務處國家安全處處長江學禮為警務處維護國家安全部門負責人、即警務處副處長（國家安全），接替已退休的簡啟恩。



江學禮任命今日生效，同日宣誓就任。李家超表示，江學禮在警隊服務長達三十年，自《香港國安法》頒布實施以來一直服務於警務處國家安全處，表現卓越、克盡厥職，具備出色領導才能，展現高度國家安全意識。



行政長官李家超（右）9月22日與警務處副處長（國家安全）江學禮（左）合照。（政府新聞處）

江學禮一九九六年加入香港警隊，任職督察，服務警隊期間主要駐守保安部，亦曾駐守多個總部及前線崗位 。二零一三年至二零一六年期間，江學禮被借調到保安局先後擔任緊急事故支援組助理秘書長及跨部門反恐演習策劃主任。

江學禮於二零一五年十月晉升為高級警司，完成保安局任期後，他先後在保安部擔任多個單位指揮官，專責策劃安保行動、要員保護、有關保安事務的情報行動及聯絡工作。

警務處副處長（國家安全）江學禮（左）9月22日在行政長官李家超（右）監誓下宣誓就任。

江學禮出身警察世家，在父親江志添的薰陶下，年幼時已對警隊工作感興趣。他於二零一八年五月晉升為總警司，出任將軍澳警區指揮官，及後於二零一九年五月，重返保安部，擔任部門副主管。二零二零年七月，江擢升並出任警務處助理處長 (國家安全)。 二零二三年四月，江擢升並出任國家安全處處長。

在父親江志添（右）的薰陶下，江學禮（左）年幼時已對警隊工作感興趣。（警隊提供）

江曾於內地和海外多所院校受訓，包括清華大學、上海浦東幹部學院、加拿大警察學院、澳洲警察管理學院及美國亞太安全研究中心。他持有管理科學學士及公共行政管理碩士學位。

警務處副處長（國家安全）江學禮（右一）曾任職要員保護組。（警方提供）

警務處副處長（國家安全）江學禮向學生講解《基本法》及《維護國家安全條例》展板內容，加深他們對相關法例的認識。