謝小華蟬聯高官「樓后」擁22個物業　最新將深水埗單位自用變出租

行政長官、政治委任官員及行政會議成員的利益申報今日（24日）更新，問責班子整體申報情況未有太大改變。當中，擁有22個物業的政制及內地事務局局長謝小華，繼續成為「高官樓后」，「跑贏」整個問責團隊。近期租金持續上升，一向被認為投資有道的她近期亦將一個位於深水埗單位由自用轉為出租。至於保安局局長鄧炳強則繼續做「無殼蝸牛」。行會方面，鄉議局主席劉業強申報在全港擁有437幅土地，以及多個住宅或商業物業，較去年減持一幅在元朗區土地。



李家超與三名司長物業數量沒改變

行政長官李家超與妻子林麗嬋擁有一個位於油尖旺的住宅物業及車位，與去年一樣。

三名司長的物業數量亦沒有變化。當中，政務司司長陳國基由配偶持有沙田、黃大仙及港島東共3項物業；財政司司長陳茂波申報其配偶和家人透過「偉活發展有限公司」，持有灣仔單位及車位，並有中山物業自用；律政司司長林定國持有一個荃灣住宅單位供家人自住，其太太則持有東區、灣仔單位各一。

黃偉綸4月申報增持單位供家人使用

至於財政司副司長黃偉綸則在今年4月，已申報增持一個位於粉嶺的住宅單位，該單位供其家人使用。

謝小華早前減持物業無阻成高官「樓后」 持22個物業

局長方面，2026年3月30日上任、擁有25個物業的謝小華，今年5月已減持至22個物業。現時的她共擁22個單位，當中14個為住宅單位，5個為商業單位，3個為工業單位。同時擁有9個車位，繼續成為「高官樓后」。她最新申報最近將一個深水埗單位，由自用改為出租，未知是否與近期租金持續上漲有關。

許正宇「揸貨量」排第二 鄧炳強繼續做「無殼蝸牛」

財經事務及庫務局局長許正宇是繼謝小華外，「持貨量」第二多的問責官員。他申報自己或太太全資擁有，或與太太或家人共同擁有7個物業，其申報的物業有4個位於灣仔和中西區，其餘3個分別在杭州、新加坡及澳洲；保安局局長鄧炳強則未有增置物業，繼續做「無殼蝸牛」。

劉業強擁437幅地 陳克勤任敏華非執董

行會方面，劉業強申報在全港擁有437幅土地，以及多個住宅或商業物業，相較去年減持一幅在元朗區土地。民建聯主席陳克勤則申報自7月起，出任敏華控股獨立非執董，公司主要業務為沙發及配套產品、座椅及其他產品的製造及貿易。另外，他本月起不再出任意力控股非執董。