樓價升「高官樓后」謝小華沽4單位獲利　再購商業單位共擁22單位

香港樓市漸見熾熱，今年上半年「價量齊升」。有「高官樓后」之稱、原本擁有25個物業的政制及內地事務局局長謝小華，近期先後「出貨」，分別「沽出」3個住宅單位，以及1個商業單位。其後再購入1個商業單位。累計仍擁22個物業，繼續「跑贏」整個問責團隊。



上任初期擁25單位 其中17個屬住宅

謝小華3月底接替曾國衞，當時提交的申報文件顯示她擁有25個物業，其中17個是住宅單位，10個位於中西區、4個位於九龍城區、2個位於深水埗區、1個位於英國倫敦。另有5個物業是商業單位，當中3個位於中西區、1個位於灣仔、1個位於內地佛山市。餘下3個為工業單位，位於葵青區。她亦申報擁有9個車位。

謝小華。（直播截圖）

5月先後「沽出」3個住宅單位 1個商業單位

《香港01》發現謝小華在今年5月先後「沽出」3個位於中西區的住宅單位，以及1個位於灣仔區的商業單位。及後再購入一個位於中西區的商業單位。至於車位方面則未有變動；換言之，截止現時謝小華共擁22個單位，當中14個為住宅單位，5個為商業單位，3個為工業單位。同時擁有9個車位。

政制及內地事務局局長謝小華（左）。（資料圖片）

政制及內地事務局局長謝小華。（資料圖片）

兩次沽貨套現6,020萬元

據市場消息，謝小華早前帳賺約7%沽出西半山殷然一伙兩房戶。之後，她再以約3,100萬元售出西半山羅便臣道80號一伙三房豪宅，呎價約30,039元，帳賺63%。兩次沽貨，她合共套現6,020萬元。

謝小華。（林彥汛攝）

財經事務及庫務局局長許正宇。（夏家朗攝）

雖然謝小華已「沽出」數個物業，但仍無阻她繼續成為新一任的政府高官「樓王」，仍然「跑贏」整個問責團隊，比起持有7個物業，在團隊中擁有第二多物業的財經事務及庫務局局長許正宇，仍多出不少。

財政司副司長黃偉綸。(夏家朗攝）

黃偉綸增持一個粉嶺住宅單位

另外，財政司副司長黃偉綸亦在今年4月申報，增持一個位於粉嶺的住宅單位，該單位供其家人使用。