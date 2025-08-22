高官利益申報｜許正宇擁7物業冠絕司局長　鄧炳強屬「無殼蝸牛」

特區政府公布行政長官、政治委任官員及行政會議成員的個人利益周年更新，財經事務及庫務局局長許正宇申報自己全資或與家人共同擁有7個物業，繼續成為「樓王」，保安局長鄧炳強則繼續做「無殼蝸牛」，名下沒有任何物業。



李家超與妻子持有一個住宅單位

行政會議成員與政治委任制度官員均須在委任之初及其後每年申報須予登記的個人利益，申報資料上載於各官方網頁。政府發言人今日（8月22日）表示，相關個人利益申報資料已作周年更新。根據最新資料。行政長官李家超與妻子林麗嬋擁有一個位於油尖旺的住宅物業及車位，與去年一樣。

陳國基與林定國各擁三物業 陳茂波妻子中山置業

三司司長與副司長申報的物業數量亦沒有變化，其中政務司司長陳國基與律政司司長林定國各登記了三個物業。陳國基與妻子擁有兩個住宅物業及一個商用物業，均作出租或預備出租用途。林定國登記了3個住宅單位，用作自住或供家人居住。

財政司司長陳茂波申報其太太和家人持有一個位於灣仔區的住宅單位連兩個車位，作出租用途，其太太另持有一個位於中山市的自用住宅單位。

三位副司長各申報一個自住物業。政務司副司長與財政司副司長黃偉綸均是與配偶共同擁有相關物業，律政司副司長張國鈞申報的物業則由其配偶擁有。

許正宇做「樓王」 杭州、新加坡與澳洲均有物業

同為行會官守議員的十五位決策局長當中，財經事務及庫務局局長許正宇申報自己或太太全資擁有，或與太太或家人共同擁有7個物業，成為問責局長中擁有最多物業的官員。許正宇申報的物業有4個位於灣仔和中西區，其餘3個分別在杭州、新加坡及澳洲。

何永賢登記4物業 孫東擁3住宅均位於九龍城

房屋局局長何永賢與配偶聯名擁有兩個位於中西區的本地住宅物業和一處新加坡住宅，另一個位於中西區的商用物業。

創新科技及工業局局長孫東登記3個物業和一個車位，均位於九龍城區，分別其個人或配偶單獨擁有。醫務衞生局局長盧寵茂與配偶擁有2個住宅物業。保安局局長鄧炳強一直沒有可申報物業，今年亦不例外。

12名局長各有單一物業 兩人在內地置業

其餘問責局長都是擁有一個物業，勞工及福利局局長孫玉菡、運輸及物流局局長陳美寶、環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、公務員事務局局長楊何蓓茵及教育局局長蔡若蓮的物業均位於本港且屬自用，文化體育及旅遊局局長羅淑佩則有一個本地物業作出租用途。

民政及青年事務局局長麥美娟與政制及內地事務局局局曾國衞則分別於珠海和東莞置業，均用作自住。