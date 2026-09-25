中秋節｜黃偉綸到茶餐廳宣傳防騙　籲小心投資騙局「咪做水魚」

近期不少官員大力宣傳防騙，連財政司副司長黃偉綸都不例外。他在今日（25日）中秋節其中一個活動是出席由證監會在茶餐廳舉辦的投資者防騙教育活動。他提醒市民要小心提防「免費午餐」，又呼籲市民要小心投資騙局「咪做水魚」。



上半年錄逾2萬詐騙案 網騙佔逾半

警務處長周一鳴最近頻頻宣傳防騙，更邀得立法會主席李慧琼、行政會議召集人葉劉淑儀「落水」拍片，成功引起不少人的共鳴。黃偉綸今日亦接力宣傳防騙。他到一個茶餐廳出席由證監會舉辦的投資者防騙教育活動。

黃偉綸指，政府努力加強打擊不良騙案，今年上半年共錄得20,600多宗詐騙案，網上騙案佔整體詐騙案57%，較去年同期下跌18%。他續稱，不同類型的網上騙案，大部分均錄得下跌。特別以往多錄得上升的網上求職和網上投資騙案，下跌百分比由22%到74%不等。

黃偉綸籲提防「免費午餐」：騙徒常假扮政府或銀行

黃偉綸又提醒市民要小心提防「免費午餐」，舉例騙徒常用的技倆，分別有假冒政府部門或銀行，誘騙受害者點擊非法連結，或假借有「免費回贈」誘騙受害者在虛假網站填寫帳戶或個人資料，作所謂「身分認證」等。

他表示，趁住今日中秋節，祝大家人月兩團圓，在團圓賞月之餘，不妨提提身邊的親友，小心投資騙局「咪做水魚」。