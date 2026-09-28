張宇人轟工會扮打電台訴苦護士搵工難　護協不滿、診協譴責無胸襟

新一份施政報告公布後翌日（17日），有市民致電電台聯播節目向行政長官李家超訴苦搵工難，當中包括一名稱在紀律部隊任精神科護士的父親稱，同是護理系畢業的女兒求職難，亦憂慮當局輸入內地醫護會「搶飯碗」。醫務衞生局局長盧寵茂日前指搶本地護士「飯碗」說法不實。言論一向惹火的自由黨前黨魁張宇人稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。



護士協會強烈不滿張宇人言論，並感遺憾。勞聯旗下的屬會醫院診所護士協會強烈譴責張宇人的言論，形容他言論偏激，無助於解決社會分歧，更容易激化矛盾，猶如火上添油，批評他作為行會成員沒有展現出聆聽民意的胸襟，促請張宇人收回相關言論，並向被其言論冒犯的前線醫護人員道歉。



行會成員、自由黨前黨魁張宇人在《信報》專訪稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

醫院診所護協：張宇人作為行會成員沒胸襟 反抹黑工會

醫院診所護士協會發聲明表示，有市民日前透過電台節目表達對本地護士就業前景的擔憂，張宇人作為行政會議成員，非但沒有展現出聆聽民意的胸襟，反而以陰謀論將市民對護士前景的憂慮，抹黑為「工會扮人打電話」，此番更毫無根據、指鹿為馬的言論，醫院診所護士協會感到極度憤慨，並予以強烈譴責，促請張宇人收回相關言論，並向被其言論冒犯的前線醫護人員道歉。

呢啲冚嘭唥都係啲工會，分分鐘扮人打電話入嚟，根本大家都明白護士不足。我張宇人唔怕講，我舉高腳支持政府！ 行會成員、自由黨前黨魁張宇人《信報》專訪

張宇人（何夏怡攝）

協會：張宇人偏激火上添油 引部分醫生收入高混淆視聽

協會認為，張宇人言論偏激，無助於解決社會分歧，更容易激化矛盾，猶如火上添油。而且張宇人聲稱「本地員工歡迎外勞」，完全是子虛烏有；協會又指張宇人引用部分醫生收入極高（即所謂的「月球人、星球人」）為藉口，合理化全面輸入醫護的論調，形容是張冠李戴、混淆視聽。

行會成員、自由黨前黨魁張宇人在《信報》專訪稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。（資料圖片/林彥汛攝）。

協會轟張宇人邏輯錯亂 令人懷疑有意挑矛盾

協會指收到許多會員反映非本地護士背景不同，在語言、護理文化及專業標準差異均需磨合，否則易生誤解，容易影響醫療質素。協會重申，前線護士對醫療質素的堅守，不應被扭曲為怕被「搶飯碗」，形容是對護士專業的極大侮辱。而張宇人所謂的「理據」，藉此推論醫護「叫價高」，不僅邏輯錯亂，更令人懷疑有意挑起矛盾，對前線護士極不公允。

張宇人。（李振邦攝）

倡優先保障本地護理系畢業生就業機會

協會指一直以秉持守護市民健康、捍衛護理專業為宗旨，促請當局正視本地醫護人員工作環境變化，從拓寬護士工作路徑、待遇與環境入手，加強本地護士職位對接，並優先保障本地護理系畢業生的就業機會。