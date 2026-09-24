自由黨取消黨魁職銜張宇人淡出　57歲歌手入黨掌委員會｜政圈風聲

今屆立法會大洗牌，70歲或以上的議員「一個不留」，多名主要建制政黨領導層棄選，他們公開的說法大多是交棒年輕人。其中，原本擁4席的自由黨有半數不連任，都是七旬議員。《香港01》獲悉，自由黨準備換屆，預料領導層有變動。新架構擬取消黨魁崗位，意味張宇人退居幕後，有機會新增顧問崗位讓他出任。有知情人士表示，當年鍾國斌不連任立法會議員後，也不再擔任黨魁。該人形容今次是張宇人同意的決定，況且他仍然是行政會議成員，強調不是「搣柴」。



副主席陣容計劃擴大至最多8個，視乎人才而定，張宇人的飲食界議員接班人梁進晉升副主席被看高一線。同時，黨內成立多個事務委員會對接五年規劃，其中57歲男歌手及經理人漢洋，率領與文藝相關的委員會。



自由黨4名立法會議員邵家輝（右二）、李鎮強（左二）、陳曉峰（右一）、梁進（左一）。（自由黨FB）

新一屆立法會維持4個議席的自由黨，主要領導層有6人，官方網站排名最高的是黨魁張宇人。

6名自由黨主要領導層 不包括立法會議員梁進

新一屆立法會維持4個議席的自由黨，主要領導層有6人，官方網站排名最高的是黨魁張宇人，依次緊隨其後的是黨主席邵家輝，3名副主席李鎮強、陳曉峰、胡漢清，以及司庫何世柱。6人名單中，只有邵家輝、李鎮強、陳曉峰屬立法會議員。接張宇人棒的飲食界立法會議員梁進，不在主要領導層之列，只是常委。有別於經民聯上屆將立法會議員大多委任為副主席的做法。

張宇人、田北俊。（資料圖片）

對上一次有職銜改變是四年前，當時將3名創黨元老的榮譽主席崗位取消，包括田北俊、周梁淑怡和劉健儀。（資料圖片）

自由黨擬取消黨魁職銜 張宇人淡出

不過，很快有變動。《香港01》獲悉，自由黨日前召開會員大會，計劃取消黨魁職銜。對上一次有職銜改變是四年前，當時將3名創黨元老的榮譽主席崗位取消，包括田北俊、周梁淑怡和劉健儀。三人批評決定前從未與他們商討，更即時退出自由黨，表達對現屆領導層的不滿。

不同的地方是，今次取消黨魁張宇人職銜，有指是「和平」的決定。消息指，自由黨計劃另起一個可能稱為「顧問」的職銜，讓2000年起躋身議會，是上屆最資深及最年長議員的76歲張宇人出任。

當年鍾國斌（左）不連任立法會議員後，也不再擔任黨魁。(林振東攝)

自由黨中人：張宇人同意不擔任黨魁 並非「搣柴」

一名自由黨中人表示，當年鍾國斌不連任立法會議員後，也不再擔任黨魁。該人又形容今次是張宇人同意的決定，況且他仍然是行政會議成員，強調不是「搣柴」。聽聞有一個說法是張宇人上屆議會時已有打算不做黨魁，但在黨友游說下決定「坐多一會」。

2026年2月26日，自由黨新春團拜，出席的包括自由黨主席邵家輝、副主席李鎮強、副主席陳曉峰、飲食界議員梁進。（潘耀昇攝）

張宇人笑言不是議員不必做黨魁

張宇人淡出自由黨，早在今年初已引來揣測。當時，自由黨舉行新春傳媒午宴，棄選的張宇人、易志明並沒有現身。據了解，張宇人在會員大會後，亦向一眾黨友表示今次是他「最後一次以黨魁身份」請大家「飲嘢」。知情人士表示，張宇人「話當年」笑言不知為甚麼被黨友推舉為黨魁，既然現在不是立法會議員，就不必再繼續做黨魁這個對外崗位。未來由主席邵家輝擔大旗。有自由黨中人認為取消黨魁是還原舊有制度，主席一個已可兼任對外、對內工作。

張宇人。（資料圖片/吳鍾坤攝）

張宇人。（梁鵬威攝）

不過，有一點張宇人十分強調和重視，就是他目前仍然是行政會議成員。行會官方網站介紹張宇人是自由黨黨魁，與新民黨、民建聯、工聯會一樣，主要政黨在行會各佔一員。明年換屆會否不再出任行會成員，言之尚早。

張宇人。（廖雁雄攝）

自由黨副主席擬「加人頭」 議員梁進晉升機會高

有自由黨中人指，當初目前兩名副主席有機會「加人頭」幫輕主席的重擔，協調參與領導黨務，副主席上限由5個增至8個。不過，只是限額，不代表一定需要有8個。唯一不是黨領導層的飲食界立法會議員梁進，被看高一線可以成為副主席。現任的兩名資深副主席李鎮強、陳曉峰，不排除可以晉級成為「常務副主席」。至於其他副主席人選，有何考量？一名自由黨重要骨幹人物表示，會考慮對黨的重大貢獻、地區事務的成績揀卒，「希望整合多方面力量，例如中小企、社團、地區呀等」。

張宇人。（資料圖片）

自由黨成立多個事務委員會 57歲歌手入黨掌文藝事務

今次領導層改組的其中一個主旋律，是提拔新人、以老帶新。消息指，自由黨內早前已成立多個事務委員會，加強政策研究及聯繫各界的工作。同時，讓最近大半年不少新加入自由黨的成員，可以多參與議題事務。「自由黨婦女委員會」由涉獵地產代理與投資移民業務的海豪公司董事許淳淳出任主席，目標凝聚婦女力量，捍衛女性權益；發揮自身優勢，務實服務家庭與社區，共建和諧穩定社會。

「自由黨教育研究事務委員會」由無綫電視節目《東張西望》前主持黃穎君擔任召集人。據了解，自由黨亦計劃成立聚焦半導體產業的委員會。此外，57歲男歌手兼經理人漢洋，原來亦是自由黨成員。他將執掌文化藝術的委員會。

2026年7月13日，新一份《施政報告》公眾諮詢展開，經民聯約見行政長官李家超，提交九大範疇共約130項建議。（經民聯）

經民聯新增黨魁 新民黨未擬增領導層

當自由黨取消黨魁職銜，主席盧偉國、副主席林健鋒均棄選的經民聯，在新一屆立法會新增黨魁一職，由港區人大代表、立法會議員吳永嘉出任。新民黨的正副主席葉劉淑儀、黎棟國、容海恩同樣不連任今屆議會，不過未有打算任命現任3名立法會議員陳家珮、何敬康、李梓敬晉身黨領導層。葉劉淑儀早前接受《香港01》訪問時表示要視乎今屆表現再決定。

76歲的葉劉淑儀「有心有力」兼任行政會議召集人。經民聯主席盧偉國雖未有兼任其他公職高層，不過為著私事也相當忙碌，早前在黨總部開記招，宣布與年輕40年的粵劇演員余仲欣成婚，下月就是兩人的婚禮。經民聯副主席林健鋒棄選後，獲委任為職業訓練局主席、洪水橋產業園公司董事局主席。香港多年來政治人才不足，一眾資深政界中人擁有豐富經驗，只要有心便能貢獻，如林健鋒所言香港人充滿活力，「由18歲去到90歲都係」，一個人如果有心有力，在任何位置都會貢獻香港。