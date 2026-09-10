民建聯葉傲冬聘棄選黨友做顧問　張宇人交棒梁進後月收2萬顧問費

立法會工作範疇廣泛，不少議員都會額外聘請顧問提供專業意見。《香港01》翻查立法會議員申報開支，發現至少有3名「新丁議員」聘請上屆議員開設的公司任顧問，包括民建聯新界東南葉傲冬、飲食界梁進、選委界李家駒，相關顧問費用介乎每月1萬至3萬元不等；另外，經民聯選委界立法議員鄧銘心則以每月1.5萬聘請該黨的副行政總裁任顧問。



聘棄選黨友做顧問 葉傲冬：李世榮具經驗發揮協同效應

《香港01》翻查立法會議員申報開支發現，葉傲冬以每月1萬元，聘用「中天拓展及顧問有限公司」。服務包括提供社區聯絡與關係，及政策研究提供策略建議。該顧問公司的董事總經理為民建聯上屆同區棄選的立法會議員李世榮。葉傲冬表示，自己作為新人，而李世榮在該選區工作一段時間，具地區經驗，期望藉此發揮最大的協同效應。

張宇人交棒梁進出選後 其公司每月收2萬元顧問費

除葉傲冬外，飲食界立法會議員梁進亦以每月2萬元聘請「Syto Consultants & Investment Ltd」提供與立法會事務相關的研究服務。該公司董事之一是上屆飲食界議員張宇人。梁進早前回覆傳媒查詢時指，聘用該顧問公司屬政黨的整體考慮，他按其專業範疇物色相應顧問公司。

李家駒聘棄選議員周文港創辦公司做顧問

選委界立法會議員李家駒則以每月3萬元聘用「大灣區發展基金會有限公司」，提供立法會事務顧問意見、每周撰寫一篇發言稿或文章，並完成相關政策調研。公司註冊處資料顯示，該公司去年初開設。上屆選委界議員周文港為創辦成員之一及主席。李家駒早前接受傳媒查詢時則表示，該公司教育研究經驗豐富，有助其進行政策調研和蒐集資料。

圖為候選人鄧銘心。（夏家朗攝）

經民聯鄧銘心每月1.5萬 僱用該黨副行政總裁任顧問

另外，經民聯選委界立法議員鄧銘心亦以每月1.5萬元，聘用英文譯音為Lau wai wai Benny（劉韋瑋）任顧問。工作包括每月提供最少一篇媒體刊出文章，舉行不定期會議，討論與其辦事處相關的工作事宜，包括媒體策略，並協助處理與媒體的關係、處理公關危機等，亦會為社會議題和政府政策提供專業意見。翻查網上資料，Lau wai wai Benny（劉韋瑋）為經民聯副行政總裁。