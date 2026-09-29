李家超冀新聞界守護真相　警惕社會穩定隱患　為國家為香港發聲

香港新聞界今日（29日）舉行慶祝中華人民共和國成立77周年活動，行政長官李家超致辭時表示，期望香港新聞界可守護真相、激濁揚清，堅守報道事實的職業道德，時刻警惕對影響社會穩定的風險隱患，通過公正報道推動社會向前邁進。同時，擔當國家好故事、香港好故事的發聲人，將國家和香港真實的好故事傳得更廣更遠。



特首李家超。（方承恩攝）

李家超：新聞界是推動共建美好香港的重要力量

李家超出席活動致辭指，新聞界的傳播力和影響力，為推動共建美好香港的重要力量，專業傳媒通過報道香港在融入和服務國家發展大局中的蓬勃發展，以及向世界展示一國兩制的成功實踐和美好成果。

冀新聞界激澤揚清 做民心引路燈

對於新聞界未來發展，他提出兩個期望，第一是守護真相、激濁揚清。他強調，傳媒是民情的傳播器，亦為民心引路燈，專業新聞工作者堅守報道事實的職業道德，秉持客觀、公正持平的精神，時刻警惕對影響社會穩定的風險隱患，通過客觀和公正報道，推動社會向前邁進。

李家超期望新聞界可擔當國家好故事、香港好故事的發聲人（湯致遠攝）

擔當國家好故事、香港好故事的發聲人

李家超表示，第二則是擔當國家好故事、香港好故事的發聲人。他提到，香港首份五年規劃提出要增加主流媒體的國際傳播能力，而今年施政報告亦指，政府會繼續協助本地傳媒發展香港以外的網絡。

他續指，政府支持香港媒體持續提升國際傳播力和競爭力，將國家和香港真實的好故事傳得更廣更遠，讓海外更認識今天中國是環球發展的動力源和穩定器，同時認識香港在一國兩制下，發揮超級聯繫人和超級增值人角色所帶來的龐大機遇，將惠及香港市民 、不同企業和國際投資者。