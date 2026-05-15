李家超寄語新聞界「三不朽」　立德守道德擔當　立功說好中國故事

行政長官李家超今日（15日）出席香港報業公會「2025年香港最佳新聞獎」頒獎典禮指，今年是國家「十五五規劃」開局之年，「十五五規劃」指出要加快構建中國話語和中國敘事體系，提升國際傳播效能，而港府亦正全力編制首份五年規劃對接國家「十五五規劃」。



李家超稱，在香港蓬勃發展程序中，新聞界不但是香港好故事見證者和記錄者，更要成為重要推動者和貢獻者。李家超引用古語「太上有立德，其次有立功，其次有立言，雖久不廢，此之謂不朽」寄語香港新聞從業員繼續砥礪前行。



李家超指，新聞界「立德」要堅守道德擔當，樹立專業媒體典範；「立功」要說好中國故事，說好香港故事，不斷貢獻力量；「立言」要製作優質報道，為時代留下正確和專業的記錄。



行政長官李家超5月15日出席香港報業公會「2025年香港最佳新聞獎」頒獎典禮。

李家超在「2025年香港最佳新聞獎」頒獎典禮致辭指，國家「十五五規劃」指出要加快構建中國話語和中國敘事體系，提升國際傳播效能，加強對外文化交流合作，而「十五五規劃」支援香港鞏固提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局，香港在國家對外開放中要更好發揮作用機制，發揮香港在中西文明交流互聯中重要的窗口作用。

李家超稱港府正全力編制香港首份五年規劃，為未來五年發展勾勒清晰的藍圖，香港將融入和服務國家發展大局，主動對接國家戰略，港府會加快發展北部都會區，進一步鞏固提升香港在金融、航運、貿易等多方面既定優勢。

行政長官李家超今日（15日）指在香港蓬勃發展程序中，新聞界不但是香港好故事見證者和記錄者，更要成為重要推動者和貢獻者。圖為4月21日李家超出席行政會議前見記者。（資料圖片/梁鵬威攝）

寄語「立德，立功，立言」 成為香港蓬勃發展的重要推動者和貢獻者

李家超提到在香港蓬勃發展程序中，新聞界不但是香港好故事見證者和記錄者，更要成為重要推動者和貢獻者，而古語有云：「太上有立德，其次有立功，其次有立言，雖久不廢，此之謂不朽。」他指希望借用這些不朽價值，寄語新聞從業員繼續砥礪前行。

新聞界有權有責 須不偏頗、不把新聞作個人工具

李家超指在立德方面，新聞界要堅守道德擔當，樹立專業媒體典範，面對當前世界局勢紛亂多變，地緣政治日新月異，他相信傳媒從業員會確守專業操守，而新聞界有權利就有責任，包括不偏頗、不把新聞作個人工具、不謀私，並向市民傳遞正確資訊。

李家超：優秀傳媒從業員應同時幫助政府更全面掌握民心社情

第二是立功，李家超指，新聞界要說好中國故事，說好香港故事，不斷貢獻力量；在立言方面，他指專業和優秀的傳媒從業員，應以具有大局觀的視覺、忠於事實的報導手法引領讀者，同時幫助政府更全面掌握民心社情，主動發揮新聞媒體記錄社會真實故事的功能。