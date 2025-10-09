李家超盼新聞界客觀報道香港魅力　周霽促做「建設思維」持份者

「香港新聞界慶祝中華人民共和國成立76周年」活動今日（9日）舉行，行政長官李家超致辭時表示，希望新聞界在香港「引進來、走出去」的過程中，客觀全面地深入報道，向世界展示香港獨特魅力，「令全球受眾感受到硬的建設和政策，更能感受到軟的機遇和價值」。他又提及內地企業出海專班已於周一（6日）啟動，希望新聞界讓世界深入了解香港的最新發展和潛在機遇，一齊說好香港故事。



香港新聞界舉行慶祝中華人民共和國成立七十六周年活動，行政長官李家超與中聯辧主任周霽等嘉賓出席。（中聯辦）

李家超冀新聞界展示香港「硬建設」、「軟機遇」

李家超指，國家的繁榮發展和堅實支持是香港最大底氣，香港也是國家發展的積極參與者，積極融入國家發展大局。他說，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，成為國家高水平對外開放的窗口，上月發表的《施政報告》提出多項深化改革措施，列明要全面提升香港「引進來、走出去」的橋樑作用。

李家超說，希望新聞界在香港「引進來、走出去」的過程中，發揮積極力量，客觀全面地深入報道，向世界展示香港獨特魅力。他形容香港是國際城市，政府制定的經濟發展政策，需要新聞界用專業的筆觸和鏡頭，轉化為「生動、實際、可感知的事實」，令全球受眾不僅能更能感受到「硬的建設和政策」，更能感受到「軟的機遇和價值」。

行政長官李家超在香港新聞界慶祝中華人民共和國成立七十六周年活動致辭。（政府新聞處）

新聞界是時代風雲記錄者 籲新聞界和政府說好香港故事

李家超續指全球貿易格局重塑，內地企業不再聚焦單一國家，而是開拓新興市場。他認為內地企業出海過程中，香港獲得大量商機，又指內地企業出海專班周一已啟動，目的是為協助內地企業拓展國際業務，並轉化回香港經濟的動能。

李家超說新聞界人士是時代風雲記錄者、社會進步的推動者，讓世界各地讀者深入了解香港的最新發展和潛在機遇，呼籲新聞界和政府一齊「同心協力說好香港故事」。

周霽促新聞界眼裏有家國、筆下有擔當、心中有理想

中央政府駐港聯絡辦主任周霽致辭時，對香港新聞界提出三點要求，一是眼裏有家國，多從中國發展奇跡中解讀成功密碼，多用老百姓的笑臉闡釋中國式現代化，多用國際社會聽得懂的語言和方式傳播中國聲音，講好「一國兩制」的制度優勢和價值理念，向世界展示真實、立體、全面的中國，展現可信、可愛、可敬的中國形象。

中聯辧主任周霽在新聞界國慶七十六周年慶祝酒會上致辭。（中聯辦）

二是筆下有擔當，繼續全力支持行政長官和特區政府依法施政，精準解讀施政舉措，多為發展加油鼓勁，多為民生建言獻策，唱響光明發展前景的主旋律，弘揚積極向上正能量。

三是心中有理想，既做資訊服務者，也做價值引領者；既做民意傳遞者，也做共識凝聚者；既做「問題意識」的瞭望者，也做「建設思維」的持份者，以實際行動進一步彰顯新聞工作者的堅守和追求。