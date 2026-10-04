立法會前主席范徐麗泰：90席用很多公帑需檢討　回應李家超連任否

過去兩年，政界不時有意見討論90個立法會議員席位是否可縮減。翻查資料，90名議員聘請約520名助理協助處理議會工作，每月開支約1500萬元。全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰的兒子范駿華，今屆循選委會界別成為議員。她表示，90個立法會議員席位將來需要再考慮檢討，引述有朋友指「90個好多錢，60個無咁多錢」的說法有道理，不過自己已退出政壇，完全沒能力去改變。



范徐麗泰被問到預計行政長官李家超會否連任，她表示李家超「做得好好，越做越好」，不過自己已淡出政壇，無法知道他是否會連任，然而認為香港做特首「絕對難做過任何內地省委書記」。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

范徐麗泰：90席用很多公帑需檢討 已退政壇無力改變

曾任香港臨時立法會主席，以及回歸後香港立法會主席的范徐麗泰，在今日（4日）播出的一個電台節目中表示，昔日的立法會與今天完全不同，不會具體指點江山，否則可能會「害人」，畢竟香港目前面對的環境與當年不一樣。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

至於立法會上屆起由60席增至90席，她引述有朋友對公帑運用的見解，「90個好多錢，60個無咁多錢」，形容這說法有其道理，相信將來需要再考慮、檢討，自己已退出政壇，沒能力改變。她寄語議員要「盡責、盡力、盡心」為民請命，成為市民的模範。她又指，自己擔任立法會主席期間，都盡量讓議員暢所欲言，從來不會偏頗與自己政治理念相近的人，即使反對派不投票支持她擔任主席，雙方依然關係良好，很多事都可以討論。

全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰接受港台主持車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問。（車淑梅FB）

李家超會否連任？ 范徐麗泰：無法知道

節目中，范徐麗泰又評價現屆政府的工作，以「中規中矩」形容領導班子。被問到預計行政長官李家超會否連任，范徐麗泰表示李家超「做得好好，越做越好」，不過自己已淡出政壇，無法知道他是否會連任，然而認為香港做特首「絕對難做過任何內地省委書記」。她寄語政府誠心做事之餘，要科學、合邏輯地分清輕重緩急，疏理如何達成市民的訴求，因民意往往只表達「想要什麼」。

全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰接受港台主持車淑梅電台節目《舊日的足跡》訪問。（車淑梅FB）

范徐麗泰念董建華真心為港做事 面對批評也溫和看待

范徐麗泰又悼念上月病逝的首任特首董建華，指對方真心為香港做事，憶曾經有深圳領導來港向董建華提出希望深港合作，將河套區發展成科技中心。董建華當時想推行，惟政府內有人覺得未必適宜，最終未有成事。她又指2003年立法會未能通過基本法23條立法，是董建華的遺憾。不過，對方性格是「盡力做了便不再回頭望」，深信只有向前看才會有憧憬，即使面對批評也溫和地看待，輕輕拋下一句「這件事這樣真的不太好。」

去年10月22日，立法會主席梁君彥舉行年結記者會。（廖雁雄攝）

90個議員可縮減？梁君彥：做實事唔係做戲 議員好多會議

去年10月，上屆立法會會期結束前，時任立法會主席梁君彥被問到坊間有意見認為立法會90個議席可縮減，他回應說毋須縮減，形容90個議員也有很多事做，只是你們不聚焦逐一播出給市民看，「市民不知道有這樣多個會議，需要這樣多議員才可以分擔所有工作」。他又以拍戲比喻，如有90個主角，作為觀眾都認不到這樣多主角，「立法會議員唔係做戲，係做實事」，不需要在外間一直說自己是主角。

夏寶龍曾言立法會非人大 90席不算多

今年7月，港澳辦主任夏寶龍在北京與88名參加國家事務研修考察活動的立法會議員會面時，據了解，夏寶龍肯定立法會工作，強調議員在「一國兩制、高度自治」下的重要角色，又明言議員與人大的性質不同，並以其他地方為例，說明立法會有90席並不算多，只要每人發揮得好，可以辦成很多事情。