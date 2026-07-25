夏寶龍與議員長談5小時　明言立會非人大　90席不算多｜政圈風聲

88名在北京參加國家事務研修考察活動的立法會議員昨日（24日）與中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍會面。據了解，整個會面歷時約5小時，其間夏寶龍肯定立法會工作，強調議員在「一國兩制、高度自治」下的重要角色，又明言議員與人大的性質不同，並以其他地方為例，說明立法會有90席並不算多，只要每人發揮得好，可以辦成很多事情。他亦再次提醒議員需要注意形象。



一連七日研修考察 參觀科企學習「十五五」規劃等

一眾議員在本月19日啟程上京，參加一連七日的研修班，期間考察了不同企業及景點，亦參與多堂課堂，學習習近平思想、十五五規劃、憲法等多個範疇。在昨日一眾議員出席座談會，與中央港辦主任夏寶龍、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、身兼中聯辦主任的港澳辦副主任周霽等交流，並參加晚宴。

與夏寶龍會面長達5小時 近一半議員參與發言

據了解，整個活動由下午2時開始至晚上7時，歷時約5小時。在座談會期間，有接近一半議員參與發言，包括立法會主席李慧琼、內會主席陳振英、內會副主席何君堯、工聯會會長吳秋北、經民聯黨魁吳永嘉、鄉議局主席劉業強等。各人分別就參與研修班的感受、業界事宜、香港經濟情況等發言。整體會談氣氛輕鬆。

中央港澳辦主任夏寶龍與88名赴京研修國家事務的立法會議員座談交流，港澳辦常務副主任徐啟方，以及另外三名副主任周霽、章冬梅、農融亦有參加。（港澳辦）

提四點內容 肯定立會工作 籲維護好議會形象

據了解，夏寶龍主要提到四點內容，包括肯定立法會的工作、強調一國兩制不會改變、希望議員繼續努力學習，以及維護好立法會的形象。

綜合與會者引述，夏寶龍強調議員的重要角色，指香港實行高度自治，而立法會是實行高度自治的其中一個重要元素，呼籲議員要發揮好力量，又明言議員與人大的性質不同。

指香港逾700萬人口 立法會90議席不算多

夏寶龍又提到，香港有逾700萬人口，只選出90席的議員，認為議員人數並不算多，即使相比起其他地方的代議士人數亦不多。他強調，議員有大量工作需要做，只要每人發揮得好，可以辦成很多事情。他寄語議員們努力學習強化自己，重申需要透過不斷學習才能辦成事。他又提醒，議員要維護好立法會的形象，不過就未有特別提到任何事件或人名。

1月14日，新一屆立法會首次大會。（立法會直播）

坊間有意見指，立法會議員人數過多，應削減議席數目。有代議士認為，夏寶龍此番講話是肯定每一個議員均是愛國愛港的中堅力量，籲議員不要覺得自己可有可無。

另外，據悉，夏寶龍在會上亦表明「一國兩制」不會改變，並重申香港存在國安風險，即使由治及興，亦有可能有別有用心人的危害國安。他強調，沒有國安便沒有經濟發展。他又提到中央十分重視香港，過去一段時間有不少內地公司來港上市，中央亦一直確保香港糧食供應穩定。