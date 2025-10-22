立法會90個議員可縮減？　梁君彥：做實事唔係做戲　議員好多會議

立法會取消「告別議案」引發爭議，主席梁君彥今日（22日）在會期結束前舉行年結記者會時，回應「告別議案」爭議。他指，內務委員會評估此舉是為了維護選舉公平公正，個人相信及尊重內委會的評估，強調每一屆立法會情況不同。至於立法會選舉在即，私德應否作為「入閘」考量因素，梁君彥說常告誡議員「做嘢要小心」，在私人生活上為市民做好榜樣。



對於坊間有意見認為立法會90個議席可縮減，梁君彥說毋須縮減，形容90個議員也有很多事做，只是你們不聚焦逐一播出給市民看，「市民不知道有這樣多個會議，需要這樣多議員才可以分擔所有工作」。他又以拍戲比喻，如有90個主角，作為觀眾都認不到這樣多主角，「立法會議員唔係做戲，係做實事」，不需要在外間一直說自己是主角。



10月22日，立法會主席梁君彥舉行年結記者會。（廖雁雄攝）

取消「告別議案」維護選舉公平？梁君彥：尊重內會評估

立法會內務委員會主席李慧琼早前為取消「告別議案」解話時，提到有部分議員擔心，如果在立法會會議上辯論，可能對選舉造成不公平，經審慎考慮決定撤回動議告別議案，讓議員更聚焦議會工作，亦確保選舉公平。

梁君彥今日在年結記者會上，被問到為何上屆立法會的告別議案辯論，沒有出現「影響選舉公平」的爭議，及有否評估今屆若保留「告別議案」，究竟會在哪些方面影響選舉公平，可否詳細舉例。

離愁別緒有時氣壓低、有時氣壓高的，或者我最後說些話，便會令大家氣壓高。因為事實上，真正你看到我們今屆的成績表是很亮麗，畢業時拿著好的成績表，我相信我們議員都覺得開心的。 立法會主席梁君彥

他稱，李慧琼、建制派「班長」廖長江已經回答有關取消「告別議案」的問題，因有議員反映，這樣做對選舉公平。梁君彥說每一屆立法會情況不同，他相信及尊重內會的評估。

10月22日，立法會主席梁君彥舉行年結記者會。（廖雁雄攝）

梁君彥「金魚論」籲議員私生活做好榜樣

至於新一屆立法會選舉的參選人應具備什麼素質，私德方面如家風是否都應被考量。梁君彥表示，選舉將至，留意到很多年輕有為者想參選，他指經常告誡議員，立法會是金魚缸，議員是金魚，外面的人看得很清楚，「大家做嘢都係要好小心」。

做議員都係示範，自己要做得好，私人生活希望做好榜樣俾香港市民，周圍都係望住你。希望多啲有心為香港嘅年青人參選。 立法會主席梁君彥

10月22日，立法會主席梁君彥舉行年結記者會。（廖雁雄攝）

政府法案近全數通過 梁君彥：審議難度「一啲唔少」

梁君彥在年結記者會上公布，連同特首答問會及特首互動交流答問會，今屆立法會共召開135次會議；審議125項政府法案，除《同性伴侶關係登記條例草案》外，其餘124條均獲通過；通過6項議員法案；以「先訂後審」程序通過659項附屬法例，以「先審後議」通過55項附屬法例；口頭質詢共570項、補充質詢共3292項、書面質詢共1890項；共165項無立法效力議員議案，其中161項通過，4項否決。

梁君彥又說，立法會90個議席毋須縮減。

90個議員分開做，很多事做，只是你們不聚焦逐一播出給市民看，市民不知道有這樣多個會議，需要這樣多議員才可以分擔所有工作。一部戲有90個主角，你作為觀眾都認不到這樣多主角，立法會議員不是拍戲，是做實事，不需要在外間一直說我是主角。 立法會主席梁君彥

他總結，今屆立法會在國家堅實支持之下，完善選舉制度、落實愛國者治港，形成了行政、立法良性互動新格局，議員們理性務實、奮發有為、高質高效地審議法案，彰顯擔當。他形容審議法案難度「一啲唔少」，舉例在規管簡樸房、網約車、同性登記法案的審議中，議員充分聆聽意見，投票結果反映主流民意，審議過程公開透明，彰顯法治精神。