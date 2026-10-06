施政報告｜每年1000萬支持同鄉社團活動　李家超鼓勵福建社團善用

《施政報告》提出每年預留1,000萬元資助同鄉社團舉辦活動，加強青年對家鄉的認識及歸屬感。行政長官李家超今日（6日）出席福建社團聯會77周年酒會時指，自同鄉文化推廣計劃2024年推出以來，同鄉社團已申辦超過一百項活動，包括推廣家鄉文化和傳承的活動、團結在港鄉親的活動，以及促進與內地交流的活動。



他鼓勵香港福建社團聯會繼續善用同鄉文化推廣計劃的資源，大力宏揚福建家鄉文化，團結在港的閩籍鄉親，同時繼續推動閩港兩地深化交流、優勢互補、共同發展。



行政長官李家超今日（6日）出席香港福建社團聯會慶祝中華人民共和國成立77周年酒會。（政府新聞處）

李家超表示，香港與福建地緣相近，人緣相親。他重提今年六月，率領特區政府代表團訪問福建，出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議。閩港雙方確立金融、航空航運和物流、經貿投資、創新科技、法律和爭議解決等11項重點合作領域，以及6份涵蓋文化旅遊、青年發展、金融、經貿及教育範疇的合作協議和備忘錄，為閩港兩地合作注入新動力。他期待兩地繼續發揮各自所長，實現優勢互補，共同為國家高質量發展貢獻力量。

行政長官李家超今日（6日）出席香港福建社團聯會慶祝中華人民共和國成立77周年酒會。（政府新聞處）

他說閩港合作持續加強，需要兩地社會各界共同參與，閩籍鄉親和同鄉社團正是重要的橋樑紐帶。在港閩籍鄉親多達120萬人，他形容在港的同鄉社團和在閩的內地港人團體，都是愛國愛港的中流砥柱。香港福建社團聯會自1997年成立以來，一直全力支持特區政府依法施政，凝聚鄉親力量，推動閩港交流。聯會也是扎根社區的重要力量，既承辦關愛隊、組織義工為居民提供多元化支援，又不時舉辦關懷活動，拉近鄉鄰距離，傳遞社區溫暖。