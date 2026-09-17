施政報告｜1000萬撐同鄉社團活動議員籲考慮通脹　李家超：盡量幫

【施政報告／施政報告2026／首份五年規劃／五年規劃】行政長官李家超今日（17日）到立法會出席行政長官互動交流答問會，就新發表的首份香港《五年規劃》及最新一份《施政報告》接受16名議員質詢。其中身兼同鄉社團會長的議員關注每年撥1000萬支持同鄉社團活動時，可否考慮通脹。李家超表示政府資源有限，會盡量幫手，在每一個領域都會作資源分配，不過「如果我哋熱愛我哋地方，我哋應該考慮點樣為佢貢獻服務」，鼓勵政府以外的大家發揮自己力量更重要。



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李家超今日（17日）到立法會出席行政長官互動交流答問會。

1000萬撐同鄉社團活動 議員籲考慮通脹

「同鄉文化推廣計劃」自2024年推出以來，每年提供1,000萬元資助以舉辦推廣家鄉文化活動，至今同鄉社團已申辦超過100項活動。《施政報告》提到政府會由2027-28財政年度起，繼續每年預留1,000萬元，支持同鄉社團舉辦更多活動，尤其加強青年對家鄉的認識及歸屬感。

2026年9月17日，選委界立法會議員文頴怡在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

本身是香港廣西社團總會會長的選委界立法會議員文頴怡感謝李家超將同鄉文化推廣計劃恒常化，形容過去三年這計劃大受歡迎，成功促使很多同鄉社團籌辦宣傳推廣家鄉文化的活動。她就計劃資助金額方面，問特首可否設定期檢討機制，包括考慮物價增長；另外，物色場地上有困難，問及可否提供措施協助更好找到舉辦場地。

李家超今日（17日）到立法會出席行政長官互動交流答問會。

李家超：盡量幫手

李家超表示，重視同鄉文化，因為是中華文化的重要要素，認識自己的根、家鄉，才會認識國家，視同鄉社團是愛國愛港以及推動香港發展的共同力量，故自己既支持同鄉社團舉辦活動，更加期望每位在香港盡量發揮自身力量。

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他說政府資源有限，在每一個領域都會作資源分配，目的是說明政府的方向、鼓勵做甚麼，「如果我哋熱愛我哋地方，我地應該考慮點樣為佢貢獻服務」，形容抱這心態將會有「1+N」的力量，即政府加上無窮無盡力量。故此，他指會很鼓勵同鄉社團舉辦活動，亦會盡量幫手，但每人發揮自己力量更重要。

2026年9月17日，民建聯立法會議員陳勇在立法會「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」發言。（立法會）

陳勇倡政府每周更新落實KPI進展

本身是新界社團聯會會長的民建聯立法會議員陳勇表示，《施政報告》與香港五年規劃用上綠色和藍色封面，有如藍天碧海、綠水清山，感前景無限、很鼓舞。他說，打好地基之後大家關注如何有更好落實藍圖、路線圖的機制，「最好每個星期睇到每層進展」，方令大家更支持。

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李家超：你哋都係龍舟推手

李家超表示落實五年規劃、施政報告是第一個行動綱領，五年規劃有很多指標，確保政府做應做的事，如再細化指標是不止284個，但重點不是數目，而是執行與達成。他引述有句話很好：「任何一個制度，佢如何的好，在乎執行的人如何把它執行好」，即是五年規劃即使寫出來後大家認同是目標，要落實政府284個工作指標，在座議員可以幫手，也可以定自己指標，包括金融、航運範疇，形容「你哋都係龍舟推手」，議員在自己領域共同努力，以易明的語言向社會推動講解。