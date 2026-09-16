施政報告｜2027/28財年起每年續預留1000萬　支持同鄉社團搞活動

李家超今日（16日）公布新一份施政報告，提到會由2027-28財政年度起，繼續每年預留1,000萬元，支持同鄉社團舉辦更多活動，尤其加強青年對家鄉的認識及歸屬感。



署理行政長官陳國基6月3日在第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華啓動禮致辭。

署理行政長官陳國基（右一）6月3日出席第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華啓動禮，其後參觀市集攤位。（政府新聞處圖片）

署理行政長官陳國基（右一）6月3日出席第四屆同鄉社團家鄉市集嘉年華啓動禮，其後參觀市集攤位。（政府新聞處圖片）

2023年宣布推出「同鄉文化推廣計劃」 為期3年

2023年施政報告宣布推出「同鄉文化推廣計劃」，為期三年，每年提供1,000萬元予本地同鄉社團申請，供他們舉辦各式活動，助力愛國主義教育工作，弘揚愛國、愛港、愛鄉的精神。計劃自2024年4月起實施，至今已推行兩年；第三年、2026/27年度項目，今年4月起接受申請。

李家超在施政報告中表示，「同鄉文化推廣計劃」自2024年推出以來，至今同鄉社團已申辦超過100項活動，他宣布會由2027/28財政年度起，繼續每年預留1,000萬元，支持同鄉社團舉辦更多活動，尤其加強青年對家鄉的認識及歸屬感。

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▼ 香港施政報告重點▼



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每項活動最高資助額為20萬 但當局可視乎情況酌情「加碼」

根據民政事務總署發出的申請指引，合資格同鄉社團，須在本地註冊、享良好聲譽及往績、一向致力於推廣家鄉文化及促進香港與家鄉交流以弘揚愛國、愛港、愛鄉精神，並具備舉辦相關活動經驗，方可提交申請。

申請團體可籌辦與推廣家鄉文化和傳承、團結在港鄉親，以及促進兩地交流等有關的活動。活動形式不限，只要性質為非牟利並符合計劃目標，便可申請。一般而言，每項活動的最高資助額為20萬元；超逾撥款上限的申請，會視乎其活動規模、創意及內容等作特別酌情考慮。

▼ 香港第一個五年規劃重點▼

