葉劉嘆資源遜自由黨派雞　嘉美雞之父稱要報答張宇人：Friend就得

新民黨主席葉劉淑儀早前在表示，新區議會選舉制度對細黨不利，舉例指早前有自由黨區議員向選民派嘉美雞，然而新民黨無資源派雞，自嘲唯有在旁派發豉油「我哋邊度嚟隻嘉美雞，又唔係自由黨識咁多飲食界」。事後成為政圈茶餘飯後的話題。



人稱「嘉美雞之父」的郭銘祥今日（6日）接受《香港01》訪問親解向自由黨派雞的原因，指該黨飲食界前立法會議員張宇人過去大力支持業界，與其關係良好。不過自己並非只向自由黨派雞，「無話邊啲黨，總之Friend就得」，過去亦有派發予其他政黨，包括新民黨的部分區議員，日後若葉劉淑儀有需要找他，他亦會派發。



自由黨區議員向選民派嘉美雞 葉劉淑儀：我哋邊度嚟隻嘉美雞

葉劉淑儀早前接受《香港01》節目《政・直說》專訪時表示，認同昔日黨友田北辰建議增直選議席方案有道理，指新選制對大黨有利，細黨較為「蝕底」。她提到，早前開設地區辦事處時，有位長者走進來問「有咩派呀」，又舉例過去自由黨區議員在太古城派嘉美雞，然而新民黨並沒有無資源，其黨友在派豉油自嘲，「我哋邊度嚟隻嘉美雞，又唔係自由黨識咁多飲食界」。

人稱「嘉美雞之父」的郭銘祥今日（6日）接受《香港01》訪問親解向自由黨派雞的原因。（林彥迅攝）

嘉美雞之父解密 向自由黨派雞歷史前因

郭銘祥今日向《香港01》表示，向自由黨派雞因張宇人經常支持業界，「佢（張宇人）好支持我哋行業，所以我哋都要支持佢啦」，提到多年前香港爆發禽流感後，曾有大量雞隻積存，當時為免浪費，遂向自由黨派雞，自此以後便有派雞的習慣。他又指，嘉美雞是由香港大學嘉道理農業研究所開發的雞種，而香港大學資助是由公帑而來，為了做到「取之於民，用之於民」，所以一直派雞。

人稱「嘉美雞之父」的郭銘祥今日（6日）接受《香港01》訪問親解向自由黨派雞的原因。（林彥迅攝）

否認只派自由黨 郭銘祥：Friend就得 葉劉有需要可聯絡

問及是否僅向自由黨派雞，郭銘祥表示沒有政黨之分，並非只派給自由黨，「無話邊啲黨，總之Friend就得」。他又指，過去亦曾向新民黨沙田區議員派雞，只是未有直接派予葉劉淑儀，強調「一視同仁」，日後若葉劉淑儀有需要找他，他亦會派發。

嘉美雞總經理章彤輝補充，公司一直做不少社區服務，而過去在新民黨陳家珮進入立法會前亦有向她派雞，自己最近遇到陳家珮亦向對方表明，該黨如果有需要雞亦可以找他。