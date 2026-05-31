葉劉陳家珮東涌派米100人輪候 對撼楊哲安派嘉美雞｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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政黨時不時在地區大派福利，新民黨主席葉劉淑儀早前調侃自由黨在太古城派嘉美雞，笑言其黨友在旁邊派豉油自嘲。今次，輪到自由黨中西區區議員楊哲安派嘉美雞賀端午節，葉劉與陳家珮不約而同提早派500包各５公斤白米予港島西街坊，稱高峰時期有接近100人排隊，似乎用白米對撼嘉美雞策略。
葉劉調侃對手派嘉美雞：我哋個代表派豉油自嘲
葉劉淑儀上月接受《香港01》節目《政・直說》專訪時表示，新選制對大黨有利，細黨較為「蝕底」，惟相信可能幾屆後才有機會檢討選制，「當然細黨希望啦」。她又說，新民黨資源上亦不及其他政黨，又分享一件真人真事，指早前開地區辦事處時，有位長者走入來問「有咩派呀」。
有位區議員，係真事嘅，喺太古城派嘉美雞，我哋個代表喺側邊派豉油囉，自嘲囉，我哋邊度嚟隻嘉美雞，又唔係自由黨識咁多飲食界。
翻查資料，自由黨區議員阮建中、勞聯深水埗區議員陳麗虹曾經派嘉美雞。葉劉淑儀調侃表示外國與香港的風氣不同，「香港先有話派嘢嚟攞票」。
自由黨楊哲安本月中預告再派嘉美雞
近日，再有自由黨議員派嘉美雞，今次輪到中西區區議員楊哲安，他早於5月中已宣傳將於6月3日下午向中西區居民派嘉美雞賀端午節，事前向其議員辦事處登記資料領取換領券，每人一隻。楊哲安表示端午節將至，今次是一如往年派雞，預備少量供派發賀佳節，形容數量有限，先到先得，額滿即止。
葉劉、陳家珮東涌派白米對撼
曾調侃自由黨派嘉美雞的葉劉淑儀提早一周行動，今個周末與黨友、港島西立法會議員陳家珮到東涌翔東邨，聯同離島區域發展主任曾昭浴、社區發展主任白俊達、葉宗瑋、李文熙及義工，向街坊們派發袋裝白米。
當日共派發500包各約重5公斤的白米，由營運連鎖餐廳「吉野家」的合興集團捐出。葉劉淑儀指雖然天氣炎熱，排隊領取物資的街坊依然大排長龍，高峰時期有接近100人。
她憶述街坊紛紛上前交流及問候、領取物資後有笑容，縱然汗如雨下，但讓街坊得到日常生活物資，認為十分值得，在物價高漲的年代，稍為紓緩街坊面對通脹的壓力。
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