葉劉陳家珮東涌派米100人輪候　對撼楊哲安派嘉美雞｜政壇諸事町

政黨時不時在地區大派福利，新民黨主席葉劉淑儀早前調侃自由黨在太古城派嘉美雞，笑言其黨友在旁邊派豉油自嘲。今次，輪到自由黨中西區區議員楊哲安派嘉美雞賀端午節，葉劉與陳家珮不約而同提早派500包各５公斤白米予港島西街坊，稱高峰時期有接近100人排隊，似乎用白米對撼嘉美雞策略。



行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直講》專訪，與主持潘耀昇談及新民黨資源不及其他政黨。（香港01）

葉劉調侃對手派嘉美雞：我哋個代表派豉油自嘲

葉劉淑儀上月接受《香港01》節目《政・直說》專訪時表示，新選制對大黨有利，細黨較為「蝕底」，惟相信可能幾屆後才有機會檢討選制，「當然細黨希望啦」。她又說，新民黨資源上亦不及其他政黨，又分享一件真人真事，指早前開地區辦事處時，有位長者走入來問「有咩派呀」。

有位區議員，係真事嘅，喺太古城派嘉美雞，我哋個代表喺側邊派豉油囉，自嘲囉，我哋邊度嚟隻嘉美雞，又唔係自由黨識咁多飲食界。 葉劉淑儀

自由黨區議員阮建中曾經派嘉美雞。（阮建中FB）

勞聯深水埗區議員陳麗虹曾經派嘉美雞。（fhcf_hk）

翻查資料，自由黨區議員阮建中、勞聯深水埗區議員陳麗虹曾經派嘉美雞。葉劉淑儀調侃表示外國與香港的風氣不同，「香港先有話派嘢嚟攞票」。

自由黨楊哲安本月中預告再派嘉美雞

自由黨楊哲安本月中預告再派嘉美雞

近日，再有自由黨議員派嘉美雞，今次輪到中西區區議員楊哲安，他早於5月中已宣傳將於6月3日下午向中西區居民派嘉美雞賀端午節，事前向其議員辦事處登記資料領取換領券，每人一隻。楊哲安表示端午節將至，今次是一如往年派雞，預備少量供派發賀佳節，形容數量有限，先到先得，額滿即止。

葉劉淑儀與港島西立法會議員陳家珮到東涌翔東邨向街坊們派發袋裝白米。（葉劉淑儀FB）

葉劉淑儀與港島西立法會議員陳家珮到東涌翔東邨向街坊們派發袋裝白米。（葉劉淑儀FB）

葉劉、陳家珮東涌派白米對撼

曾調侃自由黨派嘉美雞的葉劉淑儀提早一周行動，今個周末與黨友、港島西立法會議員陳家珮到東涌翔東邨，聯同離島區域發展主任曾昭浴、社區發展主任白俊達、葉宗瑋、李文熙及義工，向街坊們派發袋裝白米。

當日共派發500包各約重5公斤的白米，由營運連鎖餐廳「吉野家」的合興集團捐出。葉劉淑儀指雖然天氣炎熱，排隊領取物資的街坊依然大排長龍，高峰時期有接近100人。

葉劉淑儀與港島西立法會議員陳家珮到東涌翔東邨向街坊們派發袋裝白米。（葉劉淑儀FB）

她憶述街坊紛紛上前交流及問候、領取物資後有笑容，縱然汗如雨下，但讓街坊得到日常生活物資，認為十分值得，在物價高漲的年代，稍為紓緩街坊面對通脹的壓力。