葉劉驚見區議員向選民派嘉美雞 細黨新選制蝕底希望改｜政・直說
撰文：潘耀昇
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區議會選舉和立法會選舉改制後，地區直選行「雙議席單票制」，每區設2個議席，每名選民投選1人，最高票2人當選。新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時表示，認同昔日黨友田北辰建議增直選議席方案有道理，認為新選制對大黨有利，細黨較為「蝕底」，惟相信可能幾屆後才有機會檢討選制，「當然細黨希望啦」。她又說，新民黨資源上亦不及其他政黨，分享一件真人真事，「有位區議員喺太古城派嘉美雞，我哋個代表喺側邊派豉油自嘲囉，我哋邊度嚟嘉美雞啫」。
田北辰向中央反映增直選議席
新民黨上屆區議會選舉在港島區全軍覆沒，直選總共派出17人，5人當選。立法會派七人出戰地區直選，兩人當選。新選制行雙議席單票制，實政圓桌召集人田北辰早前曾向中央反映希望立法會組成由「332」改為「333」，即直選、功能界別、選委界各30席，當中直選每個選區由兩席增至三席，容納小政黨拓闊光譜。
葉劉認同昔日黨友田北辰的建議
新民黨立法會議席由上屆六人減至今屆三人，黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，與實政圓桌都是細黨，故認同昔日新民黨黨友田北辰的建議，即每區增加議席或將選區劃小一點，認為新選制不利細黨發展。
葉劉：雙議席單票制一定係大黨著數
她以陳家珮出選的港島西立法會直選為例，「我就算可以俾曬薄扶林你，都唔及一座華富邨（選民數量）啦」，形容細黨面對大黨鐵票之下較為「蝕底」。
其實佢（田北辰）講得有道理嘅，大選區雙議席單票制一定係大黨著數，就算佢拆咗兩隊（出選），佢都著數，你屋邨嗰啲票多，經營咁多年。
料短期內不會大檢討選制
葉劉淑儀指，未曾向中央反映增加直選議席的意見，不過相信中央不會一、兩屆選舉便「立亂改」，可能要經歷幾屆選舉才可定論作大檢討，「睇下點樣嘅投票制度會產生點樣嘅政黨分配工作」，料短期內不會大檢討。
葉劉驚見區議員向選民派嘉美雞：我哋派豉油自嘲
大黨資源不及細黨，葉劉淑儀指要分享一件真人真事，早前開地區辦事處時，有位長者走入來問「有咩派呀」。
有位區議員，係真事嘅，喺太古城派嘉美雞，我哋個代表喺側邊派豉油囉，自嘲囉，我哋邊度嚟隻嘉美雞，又唔係自由黨識咁多飲食界。
葉劉淑儀表示，外國與香港的風氣不同，「香港先有話派嘢嚟攞票」。
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