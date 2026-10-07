李靜、爾冬陞、貝鈞奇首日報名競逐選委　中秋出獄黃百鳴未爭連任

選舉委員會選舉提名期今日（7日）開始，1500名選委中佔30席的體育、演藝、文化及出版界，多名候選人率先報名。當中「創動領航」團隊派出15人競逐選舉產生的議席，當中13人為現屆選委，參選者包括香港兵乓名將李靜、足總主席貝鈞奇、港協奧委會義務副秘書長黃寶基等。至於早前被判內幕交易罪成的演藝界人士、現屆選委黃百鳴（原名黃柏鳴）則未有加入名單。



「創動領航」團隊派15人出選 競逐15個選舉產產生的議席

佔30席的體育、演藝、文化及出版界，當中15席由港協暨奧委會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會及香港出版總會提名，另有15個選舉產生的議席。

李靜、貝鈞奇、爾冬陞參選 現任選委黃百鳴未報名

當中「創動領航」團隊今年共派出15名參選人，包括李靜、貝鈞奇、寰亞娛樂有限公司行政總裁及東亞唱片製作有限公司行政總監許冰心、香港金像主席電影爾冬陞、香港出版總會義務秘書尹惠玲、演藝學院校長陳頌英等；15名參選人中，有13人為該界別的現屆選委，只有陳頌英、許冰心為新參選人；早前被判內幕交易罪成的演藝界黃百鳴則未有加入名單。

早前被判內幕交易罪成的演藝界黃百鳴（右）則未有加入名單。

圖為黃寶基

黃寶基：團隊冀打破界限 藉跨界合作 為香港創造新機遇

團隊的13名參選人，今日在全國人大鄺美雲、體演文出界議員霍啟剛、藝人王祖藍等陪同下到政總報名。至於爾冬陞、尹惠玲則因公務未能親身報名。

黃寶基表示，15名參選人都在界別深耕多年長期服務香港體育、文化藝術、演藝和出版事業，候選人的願景為，凝聚四大界別的專業力量，發揮一國兩制背靠祖國的獨特優惠，為香港產業打開全新篇章。團隊的口號為「跨界創動能，香港新機遇」，代表要為打破界限，透過跨界合作激發無限的創新，為香港創造新機遇。

圖為霍啟剛

對下屆特首期望？ 黃寶基：先做選委 將來的事將來再談

被問及對下屆特首有何期望，會否支持李家超連任。黃寶基表示，團隊首先會努力爭取選民支持，要先做選委，將來的事將來再談。

霍啟剛指，過去與選委合作無間，樂見13人爭取連任，形容為「老朋友、老拍檔」，又稱該界別選委「非常有代表性及話語權」，經常提供意見，又認為今年的團隊為強上加強，期望未來可以與選委們有緊密的合作，為香港做得更多。

提名期今開始 10.20結束

選舉委員會（選委會）界別分組一般選舉的提名期今日開始，到10月20日結束，投票日期為11月22日（星期日）。