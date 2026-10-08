選委會選舉2026｜首日305人報名　鄉議局「超額」1人不再自動當選

選委會選舉11月22日舉行，1,500名委員當中982席經選舉產生，156席透過提名產生，362席是港區全國人大、政協、立法會議員等當然委員。首日（7日）共接獲305人提名及兩個指定團體提名。其中，上屆自動當選的鄉議局界別分組有28人報名競逐27席，不再如上屆般自動當選。港澳辦今日（8日）轉載文章，指香港優質民主迎三大飛躍，點名鄉議局破自動當選局面，多席料現差額競爭，形容彰顯競爭性、優越性與進步性。



體育、演藝、文化及出版界，多名候選人率先報名。當中「創動領航」團隊派出15人競逐選舉產生的議席，當中13人為現屆選委，參選者包括香港兵乓名將李靜、足總主席貝鈞奇、港協奧委會義務副秘書長黃寶基等。（林彥汛攝）

首日305人報名 鄉議局「超額」1人有競爭

首日305人報名參與2026年選委會選舉，較上屆2021年選舉委員會首日接獲的251人報名多出約20%，其中鄉議局界別分組告別自動當選，「超額」1人令選舉有競爭。漁農界60選舉產生的席位，有46人報名。

旅遊界17席，有17人報名，包括旅遊業議會主席譚光舜、旅遊業議會副主席吳熹安、美麗華旅遊總經理李振庭、昂坪360董事總經理董沛銓、康泰企業公司董事黃進達等。

體育、演藝、文化及出版界別首日有13人報名，該界別15席經選舉產生，由246名團體投票人選出。參選的包括香港乒乓球隊總教練李靜、足總會長貝鈞奇、港協暨奧委會義務副秘書長黃寶基、香港電影金像獎主席爾冬陞等。

候選人提名一覽

「教育專業聯盟」派出14人參選選委會選舉。（董素琛攝）

港澳辦轉載文章：本屆換屆選舉有序競爭 展現優質民主

港澳辦在官方網站轉載文章，指由2021到2026年，選委會選舉的每一步進程，都是完善選舉制度優越性、進步性與競爭性的有力證明，形容本屆換屆選舉有序競爭，全面展現「一國兩制」下香港特色優質民主的制度自信與實踐活力，為香港由治及興奠定堅實基礎。