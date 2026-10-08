黃錦輝聘創立機構高層任議員顧問　花逾150萬公帑惹違反指引嫌疑

中大校園醉酒駕駛不顧而去被起訴的黃錦輝，辭去立法會議員後，總結議辦開支。有傳媒發現，黃錦輝在任內先後聘請由自己創立的「香港廣州創新及科技協會」會長陳德明、副會長伍學齡出任顧問，共花逾150萬元。根據指引，議員不應聘用其政黨或其政黨存有財務利益或控制權的任何公司／機構為顧問。《香港01》翻查相關申報，亦見陳德明、伍學齡二人獲黃錦輝聘請。黃錦輝回覆傳媒查詢時表示，陳德明的職務為地區及政治聯絡，伍學齡為教育範疇。協會為義務工作，以非牟利方式運作。



黃錦輝。(林靄怡攝)

黃錦輝聘屬下協會會長陳德明、副會長伍學齡 擔任顧問

黃錦輝2022年底透過補選晉身第七屆立法會。網媒《集誌社》翻查黃錦輝議員開支申報紀錄後，今日（8日）報道其於2023年2月至今年6月，共向立法會申報逾150萬顧問費。當中有近120萬用於聘請由其創立，及擔任執行會長的「香港廣州創新及科技協會」會長陳德明任顧問。

2023年至2025年的36個月內，黃錦輝每月向陳德明支付30,000元顧問費，合共108萬元；而黃錦輝於今屆連任至辭職前的六個月期間，則繼續以每月兩萬元聘用對方，涉款12萬元；黃錦輝亦聘請協會副會長伍學齡出任顧問。伍學齡在 2023 年 6 月起，為黃錦輝擔任創科及教育政策事務顧問，首月收取 5000 元顧問費，其後以每月收一萬元，共收取 31.5 萬元。

三份顧問標書 兩人同為協會成員

報道又提到，黃錦輝2023年3月向立法會提交申報招標文件，當時三份顧問標書，分別為戴程峰、陳德明、鄭國偉。當中戴程峰與陳德明都是「香港廣州創新及科技協會」成員，戴程峰為財務組組長；戴程峰報價 4.5萬元，鄭國偉報價 3.5 萬元、陳德明報價則為最低的30,000元；最後由陳德明取得顧問工作；標書工作內容指，陳的顧問工作是協助倡議、策劃創科、教育、各項社會政策及議題；協助維繫各界別互動溝通；協助支援區域辦事的各項工作。

至於伍學齡顧問一職，則只有一份報價。標書指伍學齡「同時熟識創科及教育兩項政策」、「能快速回應工作要求，服務形式靈活，其服務質量符合本人議會工作需求」。

黃錦輝。（黃錦輝FB）

黃錦輝回應利益衝突爭議：協會非牟利屬義務性質

《集誌社》向黃錦輝查詢，聘用關聯組織的要員任顧問，與立法會「議員申請發還工作開支的指引」是否有抵觸。黃錦輝指，陳德明的職務為地區及政治聯絡，伍學齡為教育範疇。他又稱，協會由一班志同道合的創科人一同創立，冀為香港和內地創科發展出一分力，「大家都是義務工作，一向是以非牟利方式運作的。」立法會秘書處回覆說指引已羅列，不另補充。