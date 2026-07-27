江旻憓頂替黃錦輝加盟「C15+」　獲青睞原因是專責旅遊｜政圈風聲

被爆出中大校園醉駕的黃錦輝辭任立法會議員後，不但令其議會所屬政治板塊「C15+」少一員，亦牽連到根據板塊分配的法案委員會和事務委員會席位，減少一席。《香港01》早前報道，「C15+」有意招攬單丁議員加入，旅遊界立法會議員江旻憓是其中一個潛在人選。



《香港01》獲悉，江旻憓已加入該板塊，令「C15+」可以保住受黃錦輝影響幾乎失去的席位。「C15+」召集人陳紹雄確認成功招攬江旻憓加入，解釋一向歡迎志同道合的獨立議員加入，且過往板塊內沒有「專責旅遊人士」。至此，立法會89名議員中，僅餘何君堯堅守獨立未加入任何名單。



66歲的黃錦輝早前被爆出日前涉在中大校園醉駕，隨後辭去立法會議員一職。（黃錦輝FB）

江旻憓加入後「C15+」維持14人 可獲分3席委員名額

立法會18個事務委員會，每個人數上限為20人，即平均每4.5人分得一個席位。根據內務守則，5位議員合組的名單可獲1席，9人名單獲2席，14人名單則獲3席，如此類推。黃錦輝未離開立法會之前，「C15+」的名單共有14人，他辭職後，由江旻憓補足，該板塊挑選事務委員會的席位將維持3個不變。

立法會事務委員會。（湯致遠攝）

皆因第六屆立法會修改議事規則後，採用「名單制」分配法案及事務委員會名額，每張名單可獲指定數量的委員會「保證席位」。議員加入名單後，內部會再協商分配名額，從而避免跌入不獲保證派位的「超額名單」，增加入心儀委員會的機率。

陳紹雄指，板塊過往沒有專責旅遊的議員，而江旻憓的興趣是旅遊業，相信將來會有更多合作。（香港01）

召集人陳紹雄：板塊過往沒有「專責旅遊」的議員

陳紹雄確認江旻憓已加入「C15+」，形容「C15+」一向歡迎志同道合、興趣相近的獨立議員加入，以共同推進議題，強調板塊內有教育、科技、法律、會計、建造、地區直選議員等專業人才，在立法會有充分代表性。他指板塊過往沒有專責旅遊的議員，而江旻憓的興趣是旅遊，相信將來會有更多合作。

旅遊界立法會議員江旻憓。（立法會）

由於今年事務委員會的委員名單早已拍板，江旻憓目前是經濟發展事務委員會委員，但陳紹雄指她對民政及文化體育事務委員會都感興趣，故明年內部或再分配協調名額，若有合作項目，會再公布。

選委界議員何君堯（林彥汛攝）

立會僅餘何君堯未加入任何名單

目前連同「C15＋」在內，立法會內共有5張合組名單，涵蓋88名議員，僅得立法會內委會副主席、選委界議員何君堯未加入任何名單。早前何君堯回覆《香港01》查詢指，暫未有接獲邀請加入「C15+」，但即使收到邀請亦不會加入，因為習慣「打單泡」，笑言「我呢個獨行俠嚟，唔好拖累人，邊個揾我都唔入」。