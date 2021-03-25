內地抵制Nike、Burberry等品牌　葉劉：如繼續污衊中國不再買

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-25 17:07

內地官媒《人民日報》今日（25日）發出微博帖文，批評多個國際品牌與新疆棉花「切割」，除較早前的H&M外，Burberry、Adidas、Nike、New Balance和Zara都遭到點名。《人民日報》表明，中國市場「不歡迎惡意中傷者」。 《香港01》記者嘗試向多名建制派立法會議員了解其看法。其中民建聯鄭泳舜指，針對新疆的有關言論「無知」，會「重新考慮」這些品牌的定位。 新民黨主席葉劉淑儀指，本身很喜歡Burberry品牌的服裝，但如果這些品牌繼續就新疆議題污衊中國，不會再買相關產品。

↓↓↓建制派立法會議員也有穿Nike衣飾

鄭泳舜：如情況嚴重或「重新考慮」有關品牌定位

本身熱愛運動的鄭泳舜指，上述品牌的用品自己「或多或少都有一啲」，但沒有言明是什麼物品。他指，這些品牌針對新疆問題的指控並非事實，形容有關言論「無知」，理應站出來澄清。至於會否跟隨官媒抵制，鄭泳舜指如果情況嚴重，或會對有關品牌「重新考慮」定位，但強調個人用什麼、買什麼品牌的用品並非最重要。

謝偉俊憂抵制行為是雙刃劍

謝偉俊指，國際政治上現時對中國充斥抹黑、打壓、不必要的謠言。他指，自己不了解新疆的實際狀況，不會肆意評論，認為只是「觀點與角度問題」。

謝又指，自己一般不會因一些政治行動而改變消費行為，「如果因為政治糾紛，演變成全國性、激烈的抵制行為，這是把雙刃劍，小心傷及自身」。但他認為，即使假設歐美對新疆議題指控屬實，講到侵犯人權，中國和歐美只是「蚊髀同牛髀」，美國早期立國都是以「教化」土著為名，行剝削之實。

謝偉俊指，自己一般不會因一些政治行動而改變消費行為。（林劍攝）

H&M、Zara走年輕路線 葉劉稱無買

葉劉淑儀表示，有關新疆所謂再教育營侵犯人權、強迫絕育、種族滅絕等指控全屬無中生有，對這些說法感到憤怒。她指，本身也不會購買H&M、Zara的服裝，因這都是品牌受眾以年輕人為主，「但我本身就幾鍾意Burberry。不過如果佢哋真係繼續污衊我哋中國，我會跟隨抵制，唔會再買。」