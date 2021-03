蔡明憲稱台灣為「國家」　葉劉國際峰會大怒離席：台是叛離省份！

撰文: 吳倬安 最後更新日期: 2021-03-25 12:44

新民黨主席、行會成員葉劉淑儀昨天(24日)以視像方式出席「WION TV 全球高峰會」,她在論壇上與台灣前國防部長蔡明憲對話。蔡明憲發言時以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎,葉劉要求對方糾正,若對方再使用「武漢肺炎」一詞,她將會離場。 蔡明憲其後以國家(Nation)形容台灣,葉劉聞言大怒,斥台灣不是國家,只是中國一個叛離省份,並憤而離場。蔡明憲見狀騎騎大笑,繼續完成他的發言。

葉劉離場經過逐格睇

蔡明憲稱「武漢肺炎」 葉劉要求糾正

蔡明憲和葉劉淑儀參與「後疫情秩序時代」的討論環節。葉劉淑儀發言感謝中國協助香港抗擊疫情,包括派國家隊提高本港的病毒能力測隊,她希望本港年中能與內地通關。

蔡明憲其後發言,他以「武漢肺炎(Wuhan Virus)」稱呼新冠肺炎,葉劉打斷蔡的發言,要求對方糾正,若對方再使用「武漢肺炎」一詞,她將會離場,「I beg your pardon. I don't think you should stigmatize this virus by calling it "Wuhan". I will leave this platform if you use this term again.」

蔡明憲繼續發言,稱台灣幸好是一個國家(Nation)。劉聞言大怒,斥台灣不是國家,只是中國一個叛離省份(Renegade province),並憤而離場,「I am sorry. I have to leave this forum. Taiwan is not a nation. It is a renegade province of People Republic of China.」

+ 43 + 43 + 43