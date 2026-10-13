中聯辦張勇寄語各界爭做新質生產力行動實幹派　促工商界加大投入

港府上月發表香港首個五年規劃，中聯辦副主任張勇今日（13日）表示一系列政策舉措前瞻性強、含金量高，形容展現港府的遠見和魄力，凝聚各界共識和智慧。他希望各界立足規劃，各有所長，「爭當新質生產力發展的行動派、實幹派和實幹家」。他說，科技界要勇攀前沿高峰、工商界要加大佈局投入、教育界要加強人才培養，全社會厚植創新文化。



張勇（左七）出席香港中華聯誼會「2026科技＋新質生產力高峰論壇」。

張勇寄語各界爭做新質生產力行動實幹派 工商界加大投入

張勇出席香港中華聯誼會「2026科技＋新質生產力高峰論壇」時表示，當前新一輪科技革命和產業變革，重構全球的創新版圖，重塑全球經濟結構，呼籲大家認清世界發展趨勢，把握國家發展大勢，搶抓「十五五」期間的戰略機遇，推動新質生產力和新質發展關係的良性互動，共同支持香港在發展新質生產力中，更好融入和服務國家發展大局。他讚揚行政長官李家超帶領特區政府發展新質生產力，推行大量富有成效工作，形容香港在這方面的前景光明、大有可為。

他又指，香港有背靠祖國、聯通世界、「一國兩制」優勢，亦具備發展新質生產力的良好環境和條件。他期望用好和講好香港優勢，轉化為創新發展的驅動力、吸引力，將香港變為發展新質生產力的熱土和寶地。

李家超出席香港中華聯誼會「2026科技＋新質生產力高峰論壇」。

李家超：香港要敢於打破壁壘

同場的李家超致辭時表示，《香港第一個五年規劃》全面對接國家「十五五」規劃，提出要加速發展國家戰略性新興產業，因地制宜構建具香港特色的多元化產業發展體系。他說香港會不斷開闢經濟新賽道，成為全球新技術、新產品、新模式的孕育地，同時大力推進新型工業化，促進數字經濟與實體經濟高度融合，服務國家科技強國建設。

他又說，要凝聚協同力量，組成全鏈條格局。香港要敢於打破壁壘，推動「政、產、學、研、投」不同界別的高效協同，將科研成果轉化為市場產品。港府會繼續善用香港國際金融中心的優勢，引導多元資本注入創科領域。同時，香港會加快北部都會區的建設，以北部都會區作為高等教育和創新科技發展的主要增長引擎，推動教育、科技、人才一體化發展，為新質生產力提供豐厚的土地與空間支撐，同時持續優化人才政策，廣納全球頂尖人才，打造國際高端人才集聚高地。

李家超說，香港要發揮優勢，擴大內聯外通力量。香港在「一國兩制」下擁有內聯外通的優勢，是國際金融、航運、貿易中心，在經濟自由度全球排名第一，世界競爭力排名第二，擁有五所世界百強大學，全力成為國內國際雙循環的積極參與者和重要促進者。香港發展新質生產力的關鍵，在於發揮世界前列的專業服務業和國際聯繫的獨特優勢，用好香港高校匯聚的海內外科研實力，整合內地龐大的市場與完整的產業鏈，在人工智能、生命健康科技、新能源等前沿領域加強研發，全面推動技術突破、產業轉型與數據流動的深度融合。