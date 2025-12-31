國務院正式任命張勇為中聯辦副主任　接替祁斌

國務院今日（12月31日）正式宣布，任命張勇為中央人民政府駐香港特別行政局聯絡辦公室副主任，免去祁斌的中聯辦副主任職務。張勇原為央企中國遠洋海運集團副總經理，祁斌則調往全國政協任職，據悉將擔任政協經濟委員會副主任。



《香港01》在周日（12月28日）率先披露祁斌調職與張勇接任中聯辦副主任的消息。據了解，當時張勇數天前已來港工作。

張勇原本任職的央企中遠 參與長和賣碼交易交易

張勇擁有應用經濟學及國際法專業法學博士學位，曾在多個國家部門任職，2003年後歷任商務部產業損害調查局副巡視員、中央財經領導小組辦公室經濟四局副局長、中央財經委員會辦公室經濟二局局長、秘書局局長等職。2023年9月起擔任中遠集團副總經理、黨組成員，兼集團總法律顧問（首席合規官）。

消息指，中遠集團副總經理張勇調任香港中聯辦副主任。（資料圖片）

中遠集團是中國最大的航運企業，也是長和出售包括巴拿馬港口在內的全球港口業務的關鍵參與者。有分析認為，張勇調任中聯辦，其中一項工作是處理這宗正陷入僵局的交易。

祁斌調職全國政協經濟委員會 料擔任副主任

祁斌原為中投公司副總經理兼副首席投資官，去年11月才來港履新，是中聯辦歷來首位出身金融系統的領導層。他在上周一仍以中聯辦副主任身份，出席港深創科園河套香港園區開園儀式。據了解，他已調任全國政協經濟委員會副主任。

中聯辦副主任祁斌來港僅一年便離職。圖為位於落馬洲河套區、已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）上周一（12月22日）下午舉行開園典禮，當時祁斌（前排右一）亦有出席。（夏家朗攝）

中聯辦已更新主要官員架構圖，主任周霽，四名副主任排位依次為劉光源、羅永綱、孫尚武與張勇，秘書長王松苗。其中，周霽、孫尚武與張勇均為今年到任，周霽在5月30日正式就任，孫尚武的任命則在10月11日確認。