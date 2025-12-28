01消息｜央企中遠副總經理張勇接替祁斌　任中聯辦副主任

《香港01》獲悉，去年11月才來港履新的中聯辦副主任祁斌，已調任全國政協經濟委員會。消息指，中央已委派央企中國遠洋海運集團副總經理張勇接替祁斌，並且已來港展開工作。



中遠集團是長和集團出售全球港口業務相關交易的關鍵參與者，而張勇本身是國際法專家，在中遠集團體兼任總法律顧問，之前亦曾擔任商務部產業損害調查局副巡視員。消息人士不排除他來香港工作，其中一個首要任務會是處理長和交易僵局。



祁斌離職消息今日曝光，據悉他在最近一兩天向一些友人發信息，透露自己調回北京，到全國政協經濟委員會任職。張勇則已於近日抵港。

中聯辦副主任祁斌來港僅一年便離職。圖為位於落馬洲河套區、已落成首三座大樓的港深創新及科技園（港深創科園）上周一（12月22日）下午舉行開園典禮，當時祁斌（前排右一）亦有出席。（夏家朗攝）

張勇擁經濟及國際法博士學位 曾參與「十四五」規劃起草

據了解，張勇是北京大學首屆工商管理碩士（MBA）、北大光華管理學院應用經濟學博士後，對外經貿大學國際法專業法學博士學位。他曾在國家機械電子工業部、機械工業部、國家經濟貿易委員會經濟政策協調司、對外經濟貿易司、貿易市場司、反傾鎖反補貼辦公室工作。2003年後歷任商務部產業損害調查局副巡視員、中央財經領導小組辦公室經濟四局副局長、中央財經委員會辦公室經濟二局局長、秘書局局長等職。

消息指，中遠集團副總經理張勇調任香港中聯辦副主任。（資料圖片）

张勇是國家「十四五」規劃文件起草組成員，熟悉宏觀經濟。他由2023年9月起擔任中遠集團副總經理、黨組成員，兼集團總法律顧問（首席合規官）。

中遠參與長和賣碼頭交易 外電把堅持控股 談判陷僵局

中遠集團是中國最大的航運企業，也是長和出售包括巴拿馬港口在內的全球港口業務的關鍵參與者。長和在今年3月宣布以228億美元向美資貝萊德集團牽頭的財團，由於交易涉及中國國家利益與國家安全，中央強勢介入，展開反壟斷審查。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

中遠集團後來獲邀加入收購財團，英國《金融時報》近日引述知情人士報道，由於中遠要求取得控股權，交易陷入僵局，貝萊德及參與交易的意大利地中海航運考慮放棄交易。