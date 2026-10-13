數碼港海濱不容釣魚？區議員囑物管巡邏加告示牌　網民批與民為敵

數碼港公園對開海濱不時有人釣魚，新民黨南區委任區議員何沅蔚日前接居民反映不滿後，聯絡數碼港公司要求加密巡邏及增至20塊告示牌。不過，惹來網民留言批評與民為敵，有人反問「呢d地方比人釣魚有咩問題？」亦有網民指不少釣魚人士想放鬆心情，與世無爭，「人哋已經去盡量僻靜嘅地方釣，唔影響其他公園使用者。」



數碼港公園對開海濱不時有人釣魚，新民黨南區委任區議員何沅蔚日前接居民反映不滿後，聯絡數碼港公司要求加密巡邏及增至20塊告示牌。（何沅蔚FB）

何沅蔚上周五（9日）在社交平台表示，有數碼港附近居民早前向其議員辦事處求助，事主反映數碼港公園外海邊有人釣魚及吸煙。何沅蔚經了解後聯繫數碼港公司跟進，指其物業管理團隊隨後將該區域的「請勿垂釣」告示牌，由紙製提升為不銹鋼物料，數量增加至20塊，同時每日派員加密巡邏，提醒市民遵守園內守則。她又指已再度實地視察，確保情況得所改善。

數碼港公園對開海濱不時有人釣魚，新民黨南區委任區議員何沅蔚日前接居民反映不滿後，聯絡數碼港公司要求加密巡邏及增至20塊告示牌。（何沅蔚FB）

不過，貼文出了數天，今日（13日）下午引來200多個留言。有網民表示，「捉食煙我贊成！但釣魚要一刀切禁止，咁不如畫專區釣魚會否好啲，議員可以思考吓嗎？」；亦有網民表示「反對禁止釣魚，十幾年一直都ok好地地」。亦有網民指，數碼港海濱不是一般私人地方，是由數碼港公司負責管理，負責日常維修、場地守則，必須開放予公眾使用的公眾休憩空間，又指數碼港管理公司本身是香港特區政府全資擁有，不是普通私人發展商。