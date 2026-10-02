民建聯罕倡區議會增直選議席　惜「襄王無夢」料冷處理｜政圈風聲

區議會選舉明年開打，民建聯一個多月前罕有建議「長遠適度增加民選議席」，引起政圈關注是否大黨「試水溫」，為微調選制鋪路。惟相隔一段時間，已不見民建聯再提，反之有人撰寫評論文章向媒體投稿反駁增直選議席。莫非「神女有心，襄王無夢」？有資深政界中人透露「摸底」後感覺近乎不可能下屆能改選制，畢竟「北大人」首肯的新制度只實行了一屆，不過坦言由港區人大代表陳勇道出建議，確令人有「放風」感覺。



多名政圈中人聞悉陳勇事後「褪一褪」，澄清只是針對人口增長較多的個別九龍地區，可以按比例增加直選議席，而非全港性「加位」。對於政圈有聲音認為民建聯此舉為了憑大黨優勢爭取更多席位，有民建聯中人「喊冤」並無此意，故都是傾向暫且按下不表。



政府解說地區治理架構變化，區議會組成方案將分為直選、委任及地區委員會互選。（林靄怡攝）

區議會選舉改制後大減直選議席 委任、地委會議席佔多數

2023年政府出手修改區議會選舉制度，議會組成大洗牌，直選選區由以往逾400個，整併為44個大區，共產生88個直選席位。同時，新增176席由「三會」成員選出的地區委員會界別，以及恢復179個委任議席。

新選制下部分非直選議員有惰性 陳勇罕倡長遠增民選議席

然而，新制運作至今，政圈中有不少聲音認為，部分未受直選「洗禮」的區議員有惰性，不明白議席得來不易，服務市民的主動性不足。選區劃大後，經雙議席單票制產生的直選議員大減，惟對地區事務負擔更重，往往選民都向其投票支持的直選議員求助。至於地區委員會界別，部分議員深知只要獲得區內的三會成員支持，便有機會連任，有人笑言看清「老闆」是誰。民建聯「退修營」中就有人提出可探討增加區議會直選比例。

「退修營」後，適逢選管會八月公布建議修改明年區議會部分選區分界及名稱，主責政制事宜的民建聯副主席、港區人大代表陳勇以發新聞稿的方式表態，除了支持選管會做法，亦在稿中特別補上一筆，提到鑑於本港人口持續增長，區議會作為地區諮詢組織的角色日益重要，「長遠當局宜考慮研究適度增加民選議席數目，以更有效處理居民多元訴求，協助政府掌握地區脈搏，推動地區治理」。

民建聯拋建議後冷處理 摸底感「襄王無夢」

陳勇的建議一出，當日有其他建制政黨表示支持。不過，「然後就沒有然後了」。當政圈關注是否大黨「試水溫」，為微調選制鋪路之時，過去一個多月不見民建聯再提增直選議席的建議，反之有人向媒體投稿反駁增直選議席，如有人刊登題為《珍惜新區議會制度成果 勿輕言增加直選議席》的文章。

莫非「神女有心，襄王無夢」？有資深政界中人透露「摸底」後感覺近乎不可能下屆能改選制，皆因新選制乃本屆政府精心設計，且經「北大人」首肯，新制度只實行了一屆，形容若僅運行了一屆便輕言改動，實在說不過去。而且改制涉及大量工作，距離換屆選舉只有一年多的時間，料即使作微調可能亦要多看兩屆選舉。有民建聯中人承認，由本身是港區人大代表的陳勇道出建議，確令人有「放風」感覺，惟相信並非「上面」旨意。

沙田區議會。（梁祖饒攝）

聽聞陳勇澄清非要求全港劃一加直選議席

不過，同樣有資深政界中人認同陳勇的建議沒錯，認為微調一下選制未嘗不可。多名政圈中人聞悉陳勇事後「褪一褪」，澄清倡議原意只是考慮到個別地區人口增長較多，如九龍中等，才提出於部分人口增長較多的特定區域增加直選議席，並非要求全港劃一增加直選議席，更非要求政府在短期內更改選舉制度。

惹建制陣營「爭位」誤會 料民建聯暫且按下不表

有地區人士質疑擅打選戰的民建聯此時提出增加直選議席，是為了方便在明年選舉中「爭位」。有民建聯中人「喊冤」並無此意，明白建議一出引來不少揣測，但都是如實反映部分地區人士訴求。畢竟這類聲音在地區中確實存在，並不僅限於民建聯。不過，該人相信，在連番揣測下，該黨未來在有關議題亦會暫且按下不表，免得旁人以為民建聯另有所圖，令事情變得更複雜。