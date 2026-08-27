區議會改制後政黨首提加直選　新丁安逸心態要民選洗禮｜政圈風聲

區議會換屆選舉明年舉行，無論是爭取連任的議員，或首次參戰的人馬，已提前一年「晨操晚練」擺街站派傳單增加曝光機會，令選民留下印象。選管會正為新一屆區選的劃界公眾諮詢，建制最大黨民建聯在2023年區議會選舉改制後，首次提出考慮研究適度增加民選議席數目，相信可助政府掌握地區脈搏，更有效處理居民訴求。據聞，成員內部討論有聲音認為部分地委會或委任區議員警覺性不足，甚至懶惰，估計與欠「打仗」經驗，或未明白議席得來不易有關，新丁安逸的心態有需要接受民選洗禮。



無獨有偶，工聯會向《香港01》表示認同可研究調整委任、地委會、直選比例，解釋因直選區議員更需要回應選民訴求，可按不同區情和情況決定。以中間派自居的政黨新思維本月曾建議逐步增加區議會直選議席。全國港澳研究會顧問劉兆佳認同增加直選議席，「直選議員考慮自己政治利益，更會積極幫居民排憂解難，佢要尋求居民支持先有得連任」，有別於靠三會成員選出或委任產生。今次多個政黨有共同呼聲建議加直選議席，還看會否為下屆區議會議席組成帶來改變。



沙田區議會。（梁祖饒攝）

2023年選舉改制大減區議會直選

立法會2023年通過政府提出的《2023年區議會（修訂）條例草案》，將新一屆區議會直選議席大減。470個區議會議席由委任、地區委員會界別選舉、地區直選，及當然議員4種方式組成。

區議會地方選區將原本逾400個的直選選區重新劃分為44區，每區有2個直選議席，共佔88席，即直選議席大幅減少；委任議席為179席、由「三會」成員選出的地區委員會界別議員有176席、27名當然議員則由鄉事委員會主席擔任。

內部討論議員警覺不足、有惰性 或與欠「打仗」經驗有關

立法會最大黨民建聯，暑假一如既往在深圳舉行退修營。據了解，退修營上有聲音反映區議會改制後，新增地區委員會界別議員以及恢復委任議員，部分人普遍對潛在問題的警覺性不足，同時有惰性，將地區個案「彈」給直選議員，然而選區劃大後，經雙議席單票制產生的直選議員負擔甚大，與其他界別議員工作量不成正比，薪酬卻看齊。

聽聞，當時亦有聲音認為與「議會新丁」欠缺舊時代與反對派「打仗」的經驗有關，部分人「幸福」地當選為地區委員會界別議員，甚至獲委任，需要時間明白議席得來不易的道理。亦有聲音認為部分地區委員會界別議員判斷只要獲得圈中三會成員支持，便可連任，「知道老闆係邊個」。有民建聯中人建議可探討增加區議會直選比例，讓更多新人接受直選洗禮，改變安逸的心態。

陳勇。（鄭子峰攝）

選舉改制後首提加直選議席 民建聯：有效處理居民訴求

選管會前日（25日）公布區議會選舉地方選區分界及名稱的臨時建議，並展開為期一個月的公眾諮詢。目前每選區有兩名直選區議員，44區合共88人，規劃署推算人口的是九龍城北，高達26.9萬人，人口最少的是中區，只有10.7萬人。換言之，每名直選區議員所服務的人口最多相差8.1萬，即1.5倍。

西貢區議會。（夏家朗攝）

立法會政制事務委員會主席、本身是港區人大代表的民建聯副主席陳勇對選區分界無異議，都是支持選管會的建議，不過認為可以適度增加議席數目。今次是2023年區議會選舉改制後，民建聯首次提出可研究增加直選議席。他今日（27日）解釋，本港人口持續增長，區議會作為地區諮詢組織的角色日益重要，長遠而言當局應考慮研究增加民選議席，以更有效處理居民多元訴求，協助政府掌握地區脈搏，推動地區治理，亦可能讓更多有志服務社區的人士透過選舉進入區議會，做到廣納民意。

工聯會會長吳秋北。(黃寶瑩攝)

工聯會：可研究調整委任、地委會、直選比例

另一個主要政黨工聯會，會長吳秋北接受《香港01》訪問時指，未有詳細了解民建聯提出的理據，但強調假如要調整議席數目，需要取得社會共識。他又表示，作為直選區議員更需要回應選民訴求，認為可以研究按照不同區情和情況，調整各區委任、地委會界別和直選區議員比例。他續稱，理解民建聯提出的原因，畢竟該黨都有不少莊腳，需要謀求出路

經民聯主席盧偉國。（陳葦慈攝）

經民聯：未深入探討

經民聯主席盧偉國表示，該組織未有就這方面有深入探討，但認為完善選舉地區治理後的區議會運作較以往好，動員能力更強，亦給予更多機會予工商界及專業人士服務。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：直選議員考慮政治利益會更積極幫居民

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時指直選議席比例增加應是長遠趨勢，始終區議會是市民與政府之間的重要橋樑，大眾對區議會的信任及關係，建基於曾否得到區議員幫助，地區三會選出的議員雖然可兼顧這個功能，「但直選議員考慮自己政治利益，更會積極幫居民排憂解難，佢要尋求居民支持先有得連任」，而非靠三會成員選出或委任產生。

不過，他說最終改制與否的決定權在政府身上，步伐快與慢由政府檢討，估計下屆增加直選議席的機會未必大，因有行政長官選舉、區議會選舉、回歸30年慶典、五年規劃工作開展等。