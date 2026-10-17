立法會26小時辯論五年規劃施政報告　八成議員發言談北都創科人才

立法會本月初一連三日合併辯論香港首個五年規劃及施政報告，普羅市民未必時刻緊貼議員逾26小時發言內容，秘書處首次運用AI人工智能分析88名議員發言，共214次發言，逐字紀錄約45萬字，結果前日（17日）公開，至少70名議員發言圍繞關鍵字「創科/科研/研發」、「北都」、「人才」，佔總發言議員人數八成。



至少70名議員發言圍繞關鍵字「創科/科研/研發」、「北都」、「人才」，佔總發言議員人數八成。 （立法會）

發言內容由智慧謄錄系統「智識聽」協助編製，分析10月7日至9日立法會議員合併辯論香港首個五年規劃及施政報告的內容。6個辯論環節之中，以完善民生保障的環節最多議員發言，佔整體發言篇幅近三成。

不過，首10個最多議員在發言中談及的關鍵詞，則包括「人才」（77人）、「北都」（71人）、「創科/科研/研發」（70人）、「教育」（68人）、「數據/算力」（67人）、「大灣區/深港合作」（64人）、「AI/人工智能」（64人）、「金融/國際金融中心」（57人）、「青年」（53人）、「就業」（52人）。

李慧琼說議員從宏觀到微觀的多元意見，對加強良政善治和促進香港更好融入和服務國家發展大局，具有非常積極的作用。（立法會）

李慧琼：議員建言具備全局思維

立法會主席李慧琼認為議員的建言既具備全局思維，聚焦關乎香港長遠發展的人才、科技和城市治理議題，同時心繫民生，包括生育支援、青年就業挑戰、深化醫療體系改革、發展地區及特色旅遊等議題。她說議員從宏觀到微觀的多元意見，對加強良政善治和促進香港更好融入和服務國家發展大局，具有非常積極的作用。

她說立法會將繼續全力支持、配合、監督、促進特區政府落實香港五年規劃和施政報告的重點政策及項目，與特區政府共同努力，使發展藍圖化為政策成果，惠澤廣大市民。